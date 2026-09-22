Comisión del Trabajo iniciará socialización de reformas a Ley de Empleo Parcial con sector privado

Tegucigalpa. La Comisión de Trabajo y Asuntos Gremiales del Congreso Nacional oficializó la convocatoria a los representantes del sector empresarial para iniciar este miércoles las jornadas de socialización de reformas a la Ley de Empleo a Tiempo Parcial.

El proceso legislativo busca abordar el rezago en los registros formales y adecuar la normativa a la realidad socioeconómica del país. Pese a que la normativa entró en vigor a finales de marzo del presente año tras su aprobación bajo el Decreto 45-2026, las estadísticas oficiales registran un número mínimo de contratos inscritos ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Las autoridades del Congreso señalaron que la baja cifra responde tanto a problemas de cumplimiento patronal como a limitantes financieras que enfrentan los pequeños emprendedores. El Congreso busca establecer una mesa de diálogo incluyente que integre a los distintos actores sociales e institucionales vinculados al mercado laboral hondureño.​

"Nosotros como comisión ya comenzamos a hacer oficial la invitación al sector privado para que nos manifieste en un proceso formal cuáles son esas reformas que están pretendiendo. Hasta el día de hoy no hemos recibido como comisión un paquete o propuesta que haya sido turnado formalmente", expresó Alberto Cruz, presidente de la Comisión de Trabajo y Asuntos Gremiales del Congreso Nacional.​

Las estimaciones de la comisión legislativa indican que en el país existe un volumen considerable de trabajadores en jornadas de tiempo parcial sin la debida formalización laboral.

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Este escenario de informalidad afecta el acceso a prestaciones sociales y garantías constitucionales de los empleados.​La comisión iniciará la recolección de impresiones con la empresa privada para luego convocar a las centrales obreras, la Secretaría de Trabajo y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).​

"En Honduras trabajan medio millón de personas en jornadas a tiempo parcial y no están inscritos; es un tema de cumplimiento laboral. La Secretaría de Trabajo también tiene que verificar qué pasa o si no están cumpliendo", indicó Cruz. El diputado diferenció la situación de las grandes empresas frente a la realidad operativa de los pequeños comercios y emprendimientos a nivel nacional.