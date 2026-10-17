Jueces naturales conocerán petición de JOH y diligencias por caso Sedesol

Tegucigalpa, Honduras. El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia designó a dos jueces naturales para conocer la solicitud del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) de levantar la alerta migratoria vigente en su contra y las diligencias preparatorias relacionadas con una investigación por corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, explicó que la primera designación responde a una petición de la defensa de Hernández para retirar la alerta migratoria que permanece vigente desde 2022. La medida se remonta a abril de 2022, cuando el exmandatario fue detenido en Honduras tras una solicitud de extradición presentada por el Gobierno de Estados Unidos.

Hernández fue extraditado posteriormente y, en 2024, un tribunal estadounidense lo condenó a 45 años de prisión. Sin embargo, en diciembre de 2025, el exmandatario recuperó su libertad tras recibir un indulto del presidente estadounidense Donald Trump. La defensa sostiene que la alerta migratoria debió quedar sin efecto una vez concretada la extradición. Según sus abogados, la medida continúa vigente, por lo que solicitaron a la Corte que gestione formalmente su retiro ante el Instituto Nacional de Migración. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Duarte explicó que la alerta fue dictada por un juez natural en el marco del procedimiento de extradición y que, debido a que ese expediente fue tramitado ante la Corte Supema, corresponde a esa instancia designar al funcionario judicial que conozca la solicitud de la defensa.

Cómo avanza el desfalco en Sedesol

La segunda designación corresponde a una solicitud del Ministerio Público para que un juez natural conozca diligencias preparatorias relacionadas con una investigación sobre el manejo de recursos de Sedesol, que involucra a diputados de Libertad y Refundación (Libre), además de exfuncionarios de esa institución y otras personas.