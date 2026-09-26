¿Puede salir de Honduras JOH? Su defensa pide a la CSJ retirar una alerta migratoria

Tegucigalpa, Honduras. La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para solicitar que se deje sin efecto una alerta migratoria que restringe su salida de Honduras y que permanece vigente desde el proceso de extradición de 2022. La abogada Angie Colindres explicó en declaraciones a HCH que el equipo legal solicita a la CSJ emitir un oficio dirigido al Instituto Nacional de Migración (INM) para retirar la medida. “Como equipo de defensa tuvimos que presentar un escrito solicitando que se dejara sin valor y efecto una alerta migratoria que nunca debió de haber sido impuesta o que debió haberse quitado desde abril del año 2022”, afirmó la abogada.

¿Por qué permanece la alerta migratoria?

Según la explicación de Colindres, la medida fue impuesta en 2022 por el juez natural que conoció el proceso de extradición de Hernández hacia Estados Unidos. La defensa considera que dicha restricción debió quedar sin efecto después de que se concretó la extradición de Hernández en abril de 2022. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Colindres señaló que, cuatro años después, el equipo legal considera necesario solicitar nuevamente a la Corte Suprema que comunique al Instituto Nacional de Migración el levantamiento de la alerta. “Estamos solicitándole a la Corte Suprema de Justicia que por favor emita un oficio dirigido al Instituto Nacional de Migración para poder dejar sin valor y efecto esta medida”, manifestó.

La abogada sostuvo que, desde la perspectiva de la defensa, la permanencia de la alerta afecta derechos como el debido proceso, la defensa y el libre tránsito.

La defensa vincula la solicitud con el primer proceso

Colindres aclaró que la petición no está relacionada con el proceso más reciente contra el expresidente, sino con la medida impuesta durante el procedimiento de extradición. “No es por el último caso, sino que por el primer proceso. No es por el último caso”, expresó. La defensa sostiene que Hernández actualmente se encuentra en libertad y que las medidas cautelares impuestas en el proceso conocido como Pandora II fueron dejadas sin efecto tras el sobreseimiento definitivo.

¿Qué pasó con el caso Pandora II?

El proceso más reciente contra Hernández en Honduras estuvo relacionado con el caso Pandora II, una investigación en la que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público acusó a varios exfuncionarios por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos. La audiencia inicial contra Hernández comenzó el 12 de agosto de 2026. Posteriormente, un juez de garantía dictó sobreseimiento definitivo a favor del exmandatario por los delitos de lavado de activos y fraude, con lo que el proceso penal quedó extinguido, según la resolución judicial. El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó entonces que la resolución permitiría extender la carta de libertad definitiva a Hernández y dejar sin valor y efecto las medidas cautelares que habían sido impuestas en ese proceso. La defensa utiliza ahora esa situación como parte de sus argumentos para solicitar que también se gestione el levantamiento de la alerta migratoria que, según afirma, quedó pendiente desde el proceso de extradición.

Regreso a Honduras tras su liberación en USA

Hernández fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022 y posteriormente condenado en ese país a 45 años de prisión, en marzo de 2024, por delitos relacionados con narcotráfico. El 1 de diciembre de 2025, el expresidente salió de prisión en Estados Unidos después de recibir un indulto total e incondicional del entonces presidente estadounidense Donald Trump. Hernández regresó a Honduras el 26 de julio de 2026, en un vuelo privado procedente de Miami que aterrizó aproximadamente a las 8:30 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua.

Dos semanas después, el 12 de agosto, comenzó formalmente la audiencia inicial por el caso Pandora II.

Defensa pide que se envíe el oficio