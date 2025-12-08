Honduras gira orden de captura internacional contra Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora este martes 9 de diciembre, el fiscal general de Honduras, Johel Antonio Zelaya Álvarez, informó sobre medidas contundentes en contra de la corrupción en el país.
A través de un comunicado en su cuenta de X, Zelaya explicó que ha instruido a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y exhortó a los organismos de seguridad del Estado y a aliados internacionales como Interpol, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude en el caso Pandora II.
“El pueblo hondureño ha sido lacerado por los tentáculos de la corrupción y por redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país. Nuestra lucha es frontal”, señaló Zelaya en su mensaje difundido en redes sociales.
Detención de exdirectora del Dinaf, Dulce María Villanueva
El fiscal general también informó que se ha concluido la primera línea de investigación en el caso Pandora II y que, tras la presentación del requerimiento fiscal, se logró la captura de la exdirectora del Dinaf, Dulce María Villanueva Sánchez, por irregularidades cometidas durante su gestión al frente de esa institución.
Zelaya reiteró que su compromiso "es con la verdad y la justicia, y que estas acciones se enmarcan en los principios que prometió cumplir desde su primer día al frente del Ministerio Público".
El fiscal general hizo un llamado a la población a mantener la calma y la confianza en las instituciones, asegurando que se respetarán los debidos procesos legales en cada caso.
Este anuncio coincide con el Día Internacional Contra la Corrupción, fecha en la que Honduras se suma a los esfuerzos globales para promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
Se espera que la ATIC continue con las investigaciones pendientes, y se espera que en los próximos días se den a conocer nuevas acciones relacionadas con casos de corrupción que han impactado al país durante los últimos años.