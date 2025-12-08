Honduras gira orden de captura internacional contra Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora este martes 9 de diciembre, el fiscal general de Honduras, Johel Antonio Zelaya Álvarez, informó sobre medidas contundentes en contra de la corrupción en el país.

A través de un comunicado en su cuenta de X, Zelaya explicó que ha instruido a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y exhortó a los organismos de seguridad del Estado y a aliados internacionales como Interpol, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude en el caso Pandora II.

“El pueblo hondureño ha sido lacerado por los tentáculos de la corrupción y por redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país. Nuestra lucha es frontal”, señaló Zelaya en su mensaje difundido en redes sociales.