El magisterio hondureño

Generaciones de docentes han integrado, a lo largo del tiempo, el sistema educativo nacional. Inicialmente empíricos, progresivamente se fueron profesionalizando, merced a las escuelas normales y a la Escuela Superior del Profesorado, hoy Universidad Pedagógica Nacional, que forma recurso humano especializado en diversas áreas del conocimiento y que este año arriba a siete décadas de su fundación en 1956.

En San Pedro Sula no debemos olvidar a una dama pionera en la formación pedagógica de niñas: María Durán de Caraccioli, primera maestra titulada, nacida en Francia y que, junto a su familia, se estableció en nuestra ciudad en 1863 y en 1876 fundó la primera escuela sampedrana.Ya durante el siglo veinte surgieron colegios públicos y privados que contribuyeron decisivamente a la formación de juventudes locales: José Trinidad Reyes, La Salle, Escuela Internacional Sampedrana, entre otros.

La enseñanza bilingüe ha permitido contribuir a que los egresados de tales centros educativos se ubiquen exitosamente en el mercado laboral.En reconocimiento a sus aportes, la municipalidad le otorgó medalla de honor en 1877 a esta precursora y pionera.

Otros docentes que forman parte de la historia de la educación patria también deben ser rescatados del cruel olvido: Esteban Guardiola, Luis Landa, Pedro Nufio, Perfecto Bobadilla, Miguel Morazán, Víctor F. Ardón, Victoriano López, Rafael Bardales Bueso, Guadalupe Reyes, María Luisa Herradora, Antonia Jerez Dávila, por citar algunos nombres sobresalientes.

La lucha docente por devengar salarios acordes con su desempeño, al igual que el debido reconocimiento, se ha organizado en colegios magisteriales que han intentado ser manipulados por políticos, desnaturalizando así su razón de ser.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

A lo interno de su gremio, algunas juntas directivas han actuado de manera honorable y transparente en el manejo de los ingresos percibidos por concepto de pagos de sus agremiados, en tanto otras han manipulado los procesos electorales para acceder al control de fondos para provecho personal, en perjuicio de las bases, que deben investigar y denunciar tales actos ilícitos.

El incesante avance de las ciencias y las artes obliga a todo mentor a una permanente actualización de conocimientos; caso contrario, se estanca en el proceso enseñanza-aprendizaje, con ello perjudicando a su alumnado. Su participación en cursos y talleres, o bien por cuenta propia, deviene en su propio beneficio para fines del escalafón.

Los padres y madres de familia deben con regularidad visitar a las y los profesores de sus hijas e hijos para indagar respecto a logros alcanzados, al igual que problemáticas de diversa naturaleza que impactan en su rendimiento escolar y colegial.

La omnipresente violencia en áreas urbanas y rurales ha infectado todo el tejido social, y la seguridad física del profesorado no ha estado exenta de este fenómeno, al punto que en ocasiones han debido solicitar traslado a otros centros educativos y/o a otras ciudades. Cada 17 de septiembre, con justicia, se honra al magisterio nacional como muestra de gratitud y reconocimiento por los múltiples aportes realizados en la formación integral: ética, cívica e intelectual de sus alumnas y alumnos.

Diario La Prensa se suma a tal reconocimiento, presentando respetuoso saludo a las y los integrantes del magisterio hondureño en esta fecha especial.