Comunicado: Federación confirma renuncia de Vandenbroucke y explica lo que pasó

Tegucigalpa, Honduras.

El defensor Víctor Vandenbroucke, nacido en Estados Unidos, pero de madre hondureña, tomó la decisión de no vestir la camiseta de la Selección Nacional de Honduras. A pesar de haber sido convocado por la Bicolor para disputar la Liga de Naciones de la Concacaf, torneo en el que no sumó minutos en el campo, el futbolista optó por dar un paso al costado.

La determinación se tomó en conjunto con su entorno familiar. Según se conoció, Sarahí Vallecillo, madre del jugador, envió una carta formal a la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) para notificar la decisión de su hijo.

Posteriormente, la madre del futbolista expresó su molestia en redes sociales con un mensaje dirigido al dirigente José Francisco Molina: "Señor, ¿para qué convocan jugadores solo para que vayan a perder el tiempo? Mejor que los dejen donde están, continuando con su vida".