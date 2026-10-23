Honduras registra más de 2.9 millones de salidas del país en 2026

Tegucigalpa, Honduras. Honduras registra 2,933,766 salidas regulares y 2,874,225 entradas al país entre el 1 de enero y el 22 de octubre de 2026, según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).
Los datos, recopilados mediante el Sistema de Control Biométrico Migratorio, reflejan el movimiento de viajeros nacionales y extranjeros por los puntos de control migratorio del territorio hondureño.
De acuerdo con el reporte, entre los principales motivos de estos desplazamientos figuran el turismo, la residencia y el tránsito regional.
En cuanto a la migración irregular, las autoridades contabilizaron 8,176 personas durante el mismo período. De este total, el 57.51% corresponde a hombres, el 26.37% a mujeres y el 16.12% a menores de edad.
Las personas identificadas procedían principalmente de Ecuador, Cuba, Venezuela, China y República Dominicana, de acuerdo con las estadísticas migratorias.
Retorno de hondureños
Por otra parte, el informe registra el retorno de 39,243 hondureños al país entre enero y el 22 de octubre de este año, procedentes principalmente de Estados Unidos, México y Guatemala.
Del total de connacionales retornados, 30,688 llegaron por vía aérea, mientras que 8,555 ingresaron por vía terrestre.
Las cifras forman parte del balance migratorio presentado por las autoridades, que incluye los movimientos regulares en las fronteras, los registros de personas en situación migratoria irregular y la recepción de hondureños retornados.