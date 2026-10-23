Honduras registra más de 2.9 millones de salidas del país en 2026

Tegucigalpa, Honduras. Honduras registra 2,933,766 salidas regulares y 2,874,225 entradas al país entre el 1 de enero y el 22 de octubre de 2026, según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).

Los datos, recopilados mediante el Sistema de Control Biométrico Migratorio, reflejan el movimiento de viajeros nacionales y extranjeros por los puntos de control migratorio del territorio hondureño.

De acuerdo con el reporte, entre los principales motivos de estos desplazamientos figuran el turismo, la residencia y el tránsito regional.