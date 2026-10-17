Honduras registra más de 2.8 millones de entradas y 2.8 millones de salidas en 2026

Tegucigalpa, Honduras.– Más de 5.6 millones de movimientos migratorios regulares se registraron en Honduras entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2026, según las estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), que reportan más salidas que entradas al territorio nacional. Los registros del Sistema de Control Biométrico Migratorio contabilizan 2,823,644 ingresos y 2,872,025 salidas por los puntos de control fronterizo aéreos, terrestres y marítimos. La diferencia es de 48,381 movimientos más de salida que de entrada. Las nacionalidades con mayor presencia en el flujo regular son la hondureña, salvadoreña, estadounidense, guatemalteca y nicaragüense. Entre los principales motivos de viaje figuran el turismo, la residencia y el tránsito.

El Amatillo, el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés, y el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, aparecen entre los puntos de control con mayor movimiento de viajeros.

Migración irregular

En cuanto al tránsito irregular, las autoridades contabilizaron 7,972 personas durante el período analizado. Entre las nacionalidades con mayor presencia figuran ciudadanos de Ecuador, Cuba, Venezuela, China y República Dominicana. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Del total registrado, el 57.49% corresponde a hombres, el 26.44% a mujeres y el 16.07% a niños, de acuerdo con las cifras oficiales. Los datos reflejan el tránsito de personas en condición migratoria irregular por Honduras, aunque el informe no detalla cuántas permanecieron en el país ni cuántas continuaron su recorrido hacia otros destinos.

Más de 37,000 hondureños retornados