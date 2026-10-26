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Golpe al Cartel del Diablo: tres detenidos en Sulaco, Yoro

Tres presuntos integrantes del Cartel del Diablo fueron detenidos en Sulaco, Yoro, por secuestro agravado y asociación para delinquir; la Policía decomisó dos celulares durante el operativo

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