“Cartel del Diablo” se extiende a montañas de Francisco Morazán

Ahora, los investigadores calculan que en las filas de esa organización hay alrededor de setenta integrantes que se mueven por las aldeas y montañas de Yoro y Francisco Morazán.Agentes que han participado en la búsqueda señalan que <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/vigor-ley-aprobada-congreso-nacional-endurecer-regimen-grupos-terroristas-DI32189846" target="_blank">el grupo terrorista</a> se ha valido de la fórmula del terror para reclutar a más integrantes: los mismos pobladores de las comunidades cercanas a Yorito, Sulaco y Marale se ven obligados a colaborar con los delincuentes.El temor es tal que muchos hechos, como la privación de libertad de niñas y niños, no se denuncian.