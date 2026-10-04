“Cartel del Diablo” se extiende a montañas de Francisco Morazán

San Pedro Sula

Los miembros del denominado “Cartel del Diablo” han extendido su presencia hasta las montañas de Francisco Morazán. Pese a la captura de al menos 15 de sus integrantes, la ahora organización terrorista continúa provocando muertes, violencia y zozobra entre la población. Las últimas investigaciones, a las que tuvo acceso LA PRENSA Premium, apuntan a que la estructura criminal también ha incrementado su número de integrantes tras reclutar a más pobladores de las aldeas de su zona de influencia. La organización se ha armado y refugiado en las montañas entre Yoro y Francisco Morazán, mientras las autoridades mantienen operativos para localizar a sus integrantes. El “Cartel del Diablo”, declarado organización terrorista en Honduras el pasado 18 de septiembre debido a una serie de hechos violentos, opera en Sulaco y Yorito, ambos en Yoro, así como en Marale, Francisco Morazán. En estas zonas, sus integrantes han librado fuertes disputas territoriales con otras bandas criminales por la venta y distribución de drogas. Su creciente accionar delictivo y expansión generaron la reacción de las fuerzas del orden, con la misión explícita de desarticular por completo al grupo criminal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, ante los intensos operativos de búsqueda ejecutados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, varios de sus miembros se habrían desplazado a las montañas del valle de Siria, en comunidades como San Luis, Esquías, Agua Caliente y El Pedernal, colindantes con Marale, uno de sus primeros puntos de operación.

La violencia del "Cartel del Diablo"

Ahora, los investigadores calculan que en las filas de esa organización hay alrededor de setenta integrantes que se mueven por las aldeas y montañas de Yoro y Francisco Morazán. Agentes que han participado en la búsqueda señalan que el grupo terrorista se ha valido de la fórmula del terror para reclutar a más integrantes: los mismos pobladores de las comunidades cercanas a Yorito, Sulaco y Marale se ven obligados a colaborar con los delincuentes. El temor es tal que muchos hechos, como la privación de libertad de niñas y niños, no se denuncian.

De México a Yoro

Por otra parte, las fuentes también afirman que los menores de edad son utilizados para la venta y distribución de drogas y que les pagan incluso con las mismas sustancias que distribuyen. Por medio de motocicletas y mototaxis realizan las entregas de drogas y cobran extorsiones. Fuentes de inteligencia consultadas por este medio indican que los miembros del “Cartel del Diablo” se siguen abasteciendo de cocaína y marihuana a través de otros grupos de tráfico de drogas que, a su vez, les proporcionan armas de fuego traídas desde Guatemala por medio de puntos ciegos. Aunque la búsqueda se ha centrado en montañas y algunas zonas pobladas donde ha habido indicios de los movimientos del grupo criminal, hasta el momento las autoridades no han logrado ubicar a los dos cabecillas. En esas dos personas se sostiene la operación de la banda, por lo que su captura indudablemente desarticularía al grupo, sostienen agentes.

La mayoría de los miembros de la estructura criminal han estado ligados al cabecilla Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, porque los primeros integrantes reclutados eran justamente parientes que se sumaron a las actividades delictivas; posteriormente, ellos reclutaron a otras personas cercanas. Entre los familiares de Esteban Gumercindo está su hermano Patricio Ferrera Rodas, capturado por la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) y a quien le decomisaron envoltorios que, según la Policía, contenían cocaína. Otro de los hermanos apresados es José Luis Ferrera Rodas, detenido en mayo durante un operativo policial en las montañas entre Francisco Morazán y Yoro. Rodas portaba armas de uso prohibido. También está en prisión su hermana menor, identificada como María Ramona Ferrera Rodas, acusada de administrar el dinero de las extorsiones. Del círculo cercano de Ferrera Rodas está César Octavio Medina Fúnez, quien guarda prisión por asociación terrorista y asesinato en su grado de ejecución de tentativa.