Hermano de “El Diablo” queda detenido y es enviado a Támara

Yoro, Honduras. Patricio Ferrera Rodas, hermano de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido como “El Diablo”, permanecerá recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara mientras enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico de drogas. La decisión fue tomada por un juez, quien impuso al imputado la medida cautelar de detención judicial mientras avanzan las investigaciones y se desarrollan las siguientes etapas del proceso. Ferrera Rodas es señalado por las autoridades de tener supuestos vínculos con el denominado “Cartel del Diablo”, una estructura con la que se le relaciona dentro de las diligencias que dieron origen al proceso en su contra.

Además de la presunta pertenencia a esta organización, al detenido se le atribuye el delito de tráfico de drogas, acusación que deberá ser sustentada por las autoridades ante los tribunales. El caso continuará su curso en los tribunales y será en las próximas diligencias donde las partes tendrán la oportunidad de presentar los elementos que respalden sus respectivos planteamientos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La siguiente audiencia quedó fijada para el 9 de septiembre. En esa fecha se prevé que el juzgado dé continuidad al proceso y conozca los avances de las investigaciones.

Durante el desarrollo de la causa, el Ministerio Público deberá sustentar los señalamientos formulados contra Ferrera Rodas, mientras la defensa tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos y los elementos que considere pertinentes. La detención judicial es una medida cautelar y no representa una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal del imputado deberá determinarse mediante las distintas etapas del proceso y las decisiones que adopte la autoridad judicial.