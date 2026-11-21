La espera terminó. Después de meses de expectativa, llegó el día del regreso de Marco Antonio Solís a Honduras. Esta noche, el artista mexicano se presentará en el Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa con su esperado Gratitud Tour 2026, una gira que celebra cinco décadas de trayectoria y agradece el respaldo de los seguidores que han acompañado cada etapa de su carrera. Pocos artistas logran la conexión que mantiene "El Buki" con el público hondureño. Su música ha acompañado historias de amor, despedidas, reencuentros y recuerdos familiares, convirtiéndolo en una de las figuras más queridas de la música romántica en español. La expectativa es visible desde días antes del concierto. En redes sociales, cientos de fanáticos han compartido fotografías, videos y anécdotas relacionadas con las canciones que marcaron distintas etapas de sus vidas, mientras otros han viajado desde diferentes ciudades para no perderse la presentación.

La Gira Gratitud 2026 se ha caracterizado por ofrecer un recorrido por los momentos más importantes de la carrera del cantante, combinando éxitos de su etapa como solista con algunos de los temas que lo llevaron a la fama junto a Los Bukis. Entre las canciones más esperadas de la noche destacan "Si no te hubieras ido", "Mi eterno amor secreto", "Más que tu amigo", "¿A dónde vamos a parar?", "Si te pudiera mentir", "Dónde estará mi primavera" y "Tu cárcel", piezas que continúan ocupando un lugar especial entre sus seguidores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Como suele ocurrir en las giras internacionales, el orden de las canciones e incluso algunos temas pueden variar de una presentación a otra, por lo que el repertorio definitivo dependerá de la decisión del artista y de la producción del espectáculo en Honduras.

El repertorio de la gira también ha dado pistas de lo que podría escucharse esta noche en Tegucigalpa. De acuerdo con la playlist oficial de Spotify de Gratitud Tour 2026, el recorrido musical incluye éxitos como "No puedo olvidarla", "Si ya no te vuelvo a ver", "Cuando te acuerdes de mí", "Y ahora te vas", "Morenita", "Si te pudiera mentir", "La venia bendita", "Invéntame", "Mi eterno amor secreto" con una combinación de clásicos que resume las distintas etapas de la carrera de Marco Antonio Solís y que promete una noche cargada de nostalgia y emociones. Uno de los momentos más emotivos suele producirse cuando el artista interpreta "Si no te hubieras ido", una canción que se ha convertido en un clásico de la música latina y que habitualmente es coreada de principio a fin por el público. Tampoco suele faltar "¿A dónde vamos a parar?", uno de los éxitos más representativos de su carrera como solista y una de las interpretaciones más celebradas en cada una de sus giras.

¿Aún no tienes entrada? Estos son los precios para ver a Marco Antonio Solís

Para quienes aún desean asistir al espectáculo, los boletos continúan disponibles a través de la plataforma oficial eTicket Honduras. Los precios oficiales van desde L 1,374 en Gradería y L 990 en Preferencial de pie, hasta L 5,139 en la exclusiva Experiencia BAC. Entre ambas opciones se encuentran las localidades Silla VIP (L 2,913) y E3 Fan (L 4,562), pensadas para quienes buscan una experiencia más cercana al artista.