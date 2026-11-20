Isabel Preysler volvió a captar la atención de la prensa española tras pronunciarse sobre la situación que enfrenta Julio Iglesias, quien se encuentra bajo el foco mediático después de que la Audiencia Nacional admitiera a trámite una querella presentada por dos extrabajadoras domésticas. La reaparición pública de Preysler se produjo durante un acto de la Fundación "No Me Toques" celebrado en Madrid, donde fue nombrada presidenta de honor por su compromiso con la protección de la infancia y la prevención de los abusos sexuales contra menores. Sin embargo, el carácter solidario del evento quedó en segundo plano cuando la atención de la prensa se centró en la situación que enfrenta Julio Iglesias tras la apertura de una investigación judicial en España.

La empresaria y figura social fue abordada por varios periodistas a su llegada al acto, quienes le preguntaron por la controversia que rodea al cantante español. Aunque evitó profundizar en el asunto, sí dejó clara su postura respecto a quien fue su esposo y padre de tres de sus hijos. Cuestionada sobre si continúa apoyando a Julio Iglesias, Preysler respondió con un escueto pero contundente "Yo siempre". Posteriormente, al ser consultada sobre la posición de sus hijos, dio a entender que el respaldo familiar se mantiene, aunque prefirió no hacer más declaraciones sobre el procedimiento judicial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sus palabras llegan en un momento especialmente delicado para el intérprete, cuyo nombre ha vuelto a ocupar titulares después de que la Audiencia Nacional admitiera a trámite una querella presentada por dos extrabajadoras domésticas.

Julio Iglesias rompe su silencio y rechaza las acusaciones en su contra

La denuncia señala presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante que supuestamente habrían ocurrido fuera de territorio español, en inmuebles vinculados al artista en el Caribe. A raíz de esa querella, el tribunal acordó abrir diligencias para analizar los hechos denunciados y determinar si existen indicios que justifiquen nuevas actuaciones.

Desde el punto de vista jurídico, la admisión a trámite de una querella no implica una condena ni supone que los hechos denunciados hayan sido acreditados. Se trata de una fase inicial destinada a investigar las acusaciones y recopilar elementos que permitan a la justicia decidir cómo continúa el procedimiento. La causa se encuentra actualmente en etapa de investigación, por lo que todavía no existe un pronunciamiento judicial sobre el fondo del caso. Serán los tribunales los encargados de valorar las pruebas y determinar si procede avanzar hacia fases posteriores del proceso. Por su parte, Julio Iglesias ha rechazado las acusaciones que han trascendido públicamente y mantiene su postura de defensa mientras se desarrollan las diligencias impulsadas por la Audiencia Nacional.