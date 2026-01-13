Dos exempleadas denuncian presuntas agresiones y acoso de Julio Iglesias

Madrid

Dos mujeres que trabajaron para el cantante Julio Iglesias han denunciado presuntos casos de acoso y agresión sexual ocurridos en 2021, según una investigación publicada por los medios eldiario.es, de España, y Univisión Noticias, de Estados Unidos.

Ambos medios señalan que contrastaron los testimonios de las mujeres con entrevistas a profesionales que las atendieron por las secuelas psicológicas y físicas, y aseguran disponer de documentos que respaldan su relación laboral con el compositor español.

Los hechos denunciados habrían ocurrido en residencias del cantante en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres trabajaba como empleada del hogar y la otra como fisioterapeuta.

De acuerdo con la investigación, las extrabajadoras entregaron a los periodistas documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias a los gobiernos de España, Bahamas y República Dominicana.

El relato de ambas mujeres describe presuntas agresiones sexuales, incluidas penetraciones sin consentimiento, además de bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas hacia ellas y otras empleadas.

Una de las denunciantes se refiere a la residencia del cantante en Punta Cana, en República Dominicana —donde Julio Iglesias, de 77 años, pasa parte del año—, como “la casita del terror”.

La misma mujer asegura que las empleadas estaban obligadas a someterse a pruebas médicas, como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH.

La investigación, firmada por cinco periodistas, sostiene que el cantante no respondió a ninguno de los intentos de contacto realizados por los medios ni por sus representantes legales. La Agencia EFE también intentó obtener la versión del entorno de Julio Iglesias, sin éxito.

En paralelo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha abierto diligencias de investigación penal, de carácter preprocesal y bajo secreto, tras una denuncia presentada el pasado 5 de enero contra el cantante, según informaron fuentes fiscales a EFE.

Debido al carácter reservado de las actuaciones, las fuentes no precisaron los delitos concretos que se investigan ni el alcance de la denuncia.

La apertura de esta investigación se conoció el mismo día en que se hicieron públicas las denuncias recogidas por eldiario.es y Univisión Noticias.

Desde el Ejecutivo español, el Gobierno expresó su respaldo a que se llegue “hasta el final” en la investigación. Elma Saiz, portavoz del Gobierno, afirmó tras el Consejo de Ministros que no debe haber “ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad”.

“No vamos a mirar hacia otro lado”, declaró Saiz al referirse a las informaciones publicadas. Por su parte, Ana Redondo, ministra de Igualdad, señaló en la red social X que “ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema”, y confió en que “se investigue y se llegue hasta el final”.