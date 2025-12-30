Marvel Studios revela épico tráiler de Avengers: Doomsday con Thor

Marvel Studios publicó este 30 de diciembre el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday, una de las producciones más esperadas de la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). El adelanto, difundido a través de sus canales oficiales tras una semana de exhibición exclusiva en salas de cine, centra su narrativa en Thor y anticipa la irrupción de un nuevo villano: Doctor Doom.

El tráiler muestra a Chris Hemsworth retomando su papel como el Dios del Trueno, en un tono notablemente más sombrío y reflexivo que el visto en Thor: Love and Thunder (2022). La primera escena lo presenta orando a Odin, a quien pide fortaleza para enfrentar una oscuridad que califica como sin precedentes.

Una de las principales sorpresas del avance es la aparición de Love, la hija de Thor, quien adquiere un peso emocional clave en la historia. El héroe promete regresar con vida para poder llevar una existencia pacífica junto a ella, lo que añade una dimensión familiar y dramática al relato.

El tráiler confirma además el regreso de Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, cuya participación ya había sido anunciada en un adelanto previo. La presencia del Capitán América junto a Thor refuerza la idea de que Avengers: Doomsday reunirá a varios de los héroes más emblemáticos del MCU.

Marvel Studios ha señalado que la narrativa de la película girará en torno a la amenaza de Doctor Doom, un villano que representa un mal de una magnitud inédita en la franquicia. Su introducción marcará un punto de inflexión en la saga, preparando el terreno para futuros enfrentamientos dentro del universo cinematográfico.

El tono general del tráiler se distancia del humor ligero de entregas anteriores. En esta ocasión, la apuesta es por un estilo más serio, cargado de simbolismo y dramatismo, lo que sugiere una exploración de temas como el sacrificio, el legado y la redención.

El adelanto también incluye breves referencias a los X-Men, quienes ya habían sido mencionados en avances anteriores. Esto confirma que Avengers: Doomsday será una pieza clave en el proceso de integración de nuevas franquicias dentro del MCU.

La fecha de estreno está fijada para el 18 de diciembre de 2026, lo que convierte a este tráiler en el punto de partida de una campaña promocional que se extenderá durante el próximo año.

En redes sociales, los fanáticos reaccionaron con entusiasmo, destacando el regreso de Thor y la confirmación de Doctor Doom como antagonista principal. El hashtag #AvengersDoomsday se posicionó rápidamente entre las principales tendencias globales tras la publicación del adelanto.

El tráiler estuvo acompañado por declaraciones de Tom Hiddleston, actor que interpreta a Loki, quien calificó la historia como “monumental” y “brillante”, aumentando aún más las expectativas en torno a la magnitud del proyecto.

Con este adelanto, Marvel Studios busca consolidar la Fase 6 como una de las más ambiciosas de su historia, integrando personajes clásicos, nuevas generaciones de héroes y villanos icónicos en una narrativa que apunta a redefinir el futuro del MCU.

Avengers: Doomsday se perfila así como uno de los grandes eventos cinematográficos de 2026, con un tráiler que no solo devuelve a Thor al centro de la acción, sino que también plantea un enfrentamiento épico contra Doctor Doom, prometiendo una historia cargada de emoción, acción y trascendencia.