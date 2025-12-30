Hija de German Ponce presume su elegante baby shower en Chile

Hannah Ponce, hija del reconocido pastor Germán Ponce, compartió recientemente en sus redes sociales imágenes de su baby shower, evento que celebró en Chile y que rápidamente captó la atención de sus seguidores por la emotividad y la elegancia de la celebración.
A través de su cuenta, Hannah publicó varias fotografías en las que se pueden apreciar los detalles del evento, decoraciones delicadas y momentos entrañables junto a familiares y amigos.
La joven acompañó las imágenes con un emotivo mensaje: “Últimos días del año recordando el baby shower de nuestro regalito del cielo aquí en Chile... Hoy estamos cada vez más cerquita de tenerte en brazos mi bebita, mami y papi te aman y te esperan con ansias, piojita piciosa”.
El evento se convirtió en una muestra de cariño y celebración anticipada por la llegada de su primera hija, quien ha sido esperada con gran ilusión por la familia Ponce.
La publicación rápidamente recibió cientos de comentarios de felicitaciones y buenos deseos por parte de sus seguidores, quienes se mostraron emocionados por este nuevo capítulo en la vida de la joven pareja.
Con esta celebración, Hannah Ponce no solo compartió la felicidad de su maternidad, sino que también ofreció a sus fans un vistazo íntimo de los momentos previos a la llegada de su bebé.