  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Hija de German Ponce presume su elegante baby shower en Chile

La hija del pastor Germán Ponce celebró su baby shower en Chile y compartió en redes sociales imágenes del evento, acompañado de un tierno mensaje mostrando la emoción de ella y su pareja por la pronta llegada de su primera hija.

Hija de German Ponce presume su elegante baby shower en Chile

Hannah Ponce y su esposo Heraldo Castro.

Chile.

Hannah Ponce, hija del reconocido pastor Germán Ponce, compartió recientemente en sus redes sociales imágenes de su baby shower, evento que celebró en Chile y que rápidamente captó la atención de sus seguidores por la emotividad y la elegancia de la celebración.

A través de su cuenta, Hannah publicó varias fotografías en las que se pueden apreciar los detalles del evento, decoraciones delicadas y momentos entrañables junto a familiares y amigos.

La joven acompañó las imágenes con un emotivo mensaje: “Últimos días del año recordando el baby shower de nuestro regalito del cielo aquí en Chile... Hoy estamos cada vez más cerquita de tenerte en brazos mi bebita, mami y papi te aman y te esperan con ansias, piojita piciosa”.

Mel Gibson y su pareja, 34 años menor que él, se separan tras una década juntos

El evento se convirtió en una muestra de cariño y celebración anticipada por la llegada de su primera hija, quien ha sido esperada con gran ilusión por la familia Ponce.

La publicación rápidamente recibió cientos de comentarios de felicitaciones y buenos deseos por parte de sus seguidores, quienes se mostraron emocionados por este nuevo capítulo en la vida de la joven pareja.

Los futuros padres con el nombre de su bebé.

Los futuros padres con el nombre de su bebé.

Con esta celebración, Hannah Ponce no solo compartió la felicidad de su maternidad, sino que también ofreció a sus fans un vistazo íntimo de los momentos previos a la llegada de su bebé.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias