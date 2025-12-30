Hija de German Ponce presume su elegante baby shower en Chile

Chile.

Hannah Ponce, hija del reconocido pastor Germán Ponce, compartió recientemente en sus redes sociales imágenes de su baby shower, evento que celebró en Chile y que rápidamente captó la atención de sus seguidores por la emotividad y la elegancia de la celebración.

A través de su cuenta, Hannah publicó varias fotografías en las que se pueden apreciar los detalles del evento, decoraciones delicadas y momentos entrañables junto a familiares y amigos.

La joven acompañó las imágenes con un emotivo mensaje: “Últimos días del año recordando el baby shower de nuestro regalito del cielo aquí en Chile... Hoy estamos cada vez más cerquita de tenerte en brazos mi bebita, mami y papi te aman y te esperan con ansias, piojita piciosa”.