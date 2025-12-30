D4vd podría enfrentar cargos por el asesinato de Celeste Rivas

El cantante D4vd, conocido por su ascenso meteórico en la escena musical alternativa, podría enfrentar cargos de asesinato por la muerte de Celeste Rivas. Fuentes cercanas al caso confirmaron al portal TMZ que el gran jurado que escucha los testimonios se encuentra en condiciones de votar sobre una posible acusación formal.

En un primer momento se había informado que el jurado convocado era de carácter “investigativo”, es decir, un panel destinado a reunir pruebas y obligar a declarar a testigos renuentes, sin facultades para formular cargos. No obstante, nuevas revelaciones indican que se trata de un jurado con capacidad para emitir una acusación.

Beth Silverman, fiscal del condado de Los Ángeles y reconocida por su participación en casos de alto perfil, sostiene que D4vd estuvo directamente involucrado en la muerte de Rivas. Su postura ha marcado el curso de la investigación y ha incrementado la presión judicial sobre el artista.

A comienzos de este mes, Robert Morgenroth, representante de D4vd, testificó durante varios días ante el gran jurado. De acuerdo con un reportero de TMZ, Morgenroth comentó a su abogado en los pasillos del tribunal que Silverman había sido “muy insistente” al cuestionarlo sobre por qué no se llamó a la policía tras los hechos.

Según la misma fuente, Morgenroth habría respondido que no era su responsabilidad y que su prioridad era garantizar la continuidad de la gira del cantante. Estas declaraciones generaron controversia y reavivaron el debate sobre el rol de los representantes artísticos ante situaciones de crisis.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En el sistema judicial estadounidense, los grandes jurados suelen alinearse con la narrativa presentada por los fiscales, dado que la persona investigada no tiene derecho a presentar una defensa en esta etapa del proceso. Esta dinámica incrementa la probabilidad de que se emita una acusación formal contra D4vd.

Sin embargo, fuentes judiciales advierten que el proceso aún podría extenderse. El jurado tendría previsto escuchar a más testigos en febrero, lo que retrasaría cualquier decisión definitiva sobre la presentación de cargos.

El caso ha captado una amplia atención mediática no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por la notoriedad de D4vd, quien se consolidó como una figura emergente de la música alternativa gracias a éxitos virales como Romantic Homicide.

La carrera de D4vd se inició en plataformas digitales, donde sus canciones alcanzaron rápidamente popularidad entre audiencias jóvenes. Su estilo melódico y letras introspectivas lo posicionaron como una de las promesas más destacadas de la nueva generación musical.

En poco tiempo, el artista pasó de grabar en su habitación a firmar contratos con sellos discográficos importantes y realizar giras internacionales, en un ascenso que fue interpretado como un ejemplo del impacto de las redes sociales en la industria musical contemporánea.

No obstante, la investigación por la muerte de Celeste Rivas amenaza con eclipsar su trayectoria. La posibilidad de enfrentar cargos de asesinato coloca al cantante en el centro de un proceso judicial que podría definir su futuro personal y profesional.

Mientras tanto, la comunidad artística y sus seguidores permanecen atentos a las decisiones del gran jurado. El caso de D4vd se perfila como uno de los más mediáticos de 2026, con implicaciones que trascienden el ámbito musical y reabren el debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas frente a la justicia.