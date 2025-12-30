Dictan 15 años de prisión a mujer que causó muerte del hermano de Arcángel

San Juan, Puerto Rico.

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan determinó este lunes que Mayra Nevárez Torres deberá cumplir 15 de prisión por el accidente que le provocó la muerte a Justin Santos Delada, hermano del cantante puertorriqueño Arcángel.

Nevárez Torres dijo en la vista de resentencia, que impone cárcel y no restricción domiciliaria como la primera condena, que no recordaba lo que pasó ese día de noviembre de 2021, pero que es consciente de que provocó ese accidente.

"Ese día no salí con la intención de causarle daño a nadie, eso nunca estuvo en mi mente ni en mi corazón, pero no hay excusa para lo que hice", afirmo la convicta, quien pidió el perdón de Carmen Santos, madre de la víctima.

La sentencia de la mujer fue inicialmente de 15 años de restricción domiciliaria, el pago de varias multas y la suspensión de la licencia de conducir, pero el Departamento de Justicia apeló en enero pasado al considerar que Nevárez Torres debía cumplir cárcel.