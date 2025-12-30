Mariah Carey amplía su récord histórico en el Billboard Hot 100

Los Ángeles.

La cantante estadounidense Mariah Carey amplió su propio récord de permanencia en el primer puesto del Billboard Hot 100 al alcanzar 22 semanas en la cima con su clásico navideño All I Want for Christmas Is You, que continúa dominando las listas musicales de Estados Unidos durante la temporada festiva.

De acuerdo con datos de Luminate, citados por la revista Billboard, el tema de Mariah Carey registró 70,6 millones de reproducciones y 5,000 descargas vendidas en Estados Unidos entre el 19 y el 25 de diciembre.

La intérprete había establecido esta marca histórica tres semanas antes, al superar el récord que compartían A Bar Song (Tipsy), de Shaboozey, y Old Town Road, de Lil Nas X junto a Billy Ray Cyrus, ambos con 19 semanas en la cima del Billboard Hot 100.

Carey ha liderado la principal lista musical estadounidense en 22 años distintos, una cifra sin precedentes. No obstante, ocho de esos años —entre 2019 y 2026— corresponden al éxito recurrente de All I Want for Christmas Is You, según precisó Billboard.

De manera paralela, la canción encabeza la lista Holiday 100 de Billboard durante 71 de las 79 semanas transcurridas desde la creación de este ranking en 2011, consolidándose como el tema navideño más dominante en la historia de esta clasificación.