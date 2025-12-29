Jack Black y Paul Rudd llegan al cine con "Anaconda": El Remake que nadie pidió

Un grupo de viejos amigos en crisis de mediana edad decide retomar su sueño de juventud de hacer una película parecida a su admirada 'Anaconda' de 1997, lo que les lleva a emprender una aventura por el Amazonas con resultados para ellos impredecibles. Con esta premisa nace la 'Anaconda' de 2025, que ya estrenó en cines hondureños, un filme de Tom Gormican, que reúne por primera vez al dúo cómico Jack Black ('Minecraft' o 'Escuela de Rock') y Paul Rudd ('Ant-Man' o 'Avengers: Endgame'). La sintonía entre los dos actores, así como su instinto para la comedia, son evidentes en su entrevista con EFE en un hotel de Londres, donde Black, parlanchín y expresivo, se presenta vestido de pies a cabeza -camiseta y pantalón corto, calcetines y 'Crocs'- en 'tie dye' de colores. El intérprete de 'Jumanji: Siguiente nivel' confiesa que una de las razones por las que aceptó participar en esta cinta de Columbia Pictures es porque "quería trabajar con Paul desde hace mucho tiempo". "Moría por trabajar con él, porque me hace reír mucho", dice, mientras abraza a su colega, quien responde: "A mí también". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Además, añade Jack, le "encantó el guión": "Es divertido y poco convencional. Es muy original, a la vez inteligente y tonto, como nosotros", se ríe. "Es una película dentro de una película dentro de una película, hay una triple capa. Nunca había visto nada así, y respondo a ese tipo de retos, que estiran los límites", declara.

Además de Black en el papel del videógrafo de bodas Doug y de Rudd, que encarna al actor de segunda Griff, forman parte del reparto, entre otros, la portuguesa Daniela Melchior -la buscavidas Ana- y el brasileño Selton Mello como Santiago, dueño de la serpiente amaestrada Heitor, cuya muerte accidental obliga al grupo a buscar otra. En esa búsqueda se topan no solo con otro equipo cinematográfico que igualmente trata de emular el filme original, sino también con un ejemplar gigante del temible reptil, que les fuerza a agudizar el ingenio para salvar la vida. Dos inesperados cameos aportan un guiño nostálgico a aquella primera película del peruano Luís Llosa. Rudd, que borda el papel del fracasado Griff, revela a EFE las claves para interpretar a un actor mediocre. "Me sale de manera muy natural. Es fácil. No tengo que esforzarme mucho. Básicamente aparezco, me dicen dónde ponerme y el resto se hace solo", bromea, entre carcajadas de su compañero. Revela además que una escena en la que tiene la cabeza de Heitor pegada a la suya se grabó "con un bola de espuma", que luego el CGI (imágenes generadas por ordenador) convirtió en una serpiente realista.