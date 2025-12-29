  1. Inicio
Alejandro Fernández alista su voz para conquistar Tegucigalpa

“El Potrillo” llegará al país con un repertorio que abarca desde sus clásicos hasta los éxitos más recientes.

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2026 a las 10:04 -
  Viki Pérez Aguilar
El cantante mexicano Alejandro Fernández durante un concierto en Ciudad de México (México).

Foto: EFE/ Mario Guzmán
San Pedro Sula, Cortés.

El ícono de la música mexicana, Alejandro Fernández, prepara su regreso a Honduras con un esperado concierto en Tegucigalpa, una presentación que promete reunir a miles de fanáticos que han seguido su trayectoria por décadas.

Aunque su gira oficial mantiene fechas activas en Estados Unidos y otros países, la visita a la capital hondureña se perfila como una de las más emotivas para el público centroamericano.

Con su inconfundible mezcla de mariachi, balada y romanticismo, “El Potrillo” llegará con un repertorio que abarca desde sus clásicos hasta los éxitos más recientes, en un show que busca celebrar su legado musical y la conexión profunda que mantiene con sus seguidores en la región.

Los organizadores ultiman detalles sobre la fecha, el recinto y la venta de boletos, información que será anunciada en los próximos días.

Mientras tanto, la expectativa crece entre los fans hondureños, quienes ya anticipan una noche llena de nostalgia, potencia vocal y ese sello inconfundible que ha convertido a Alejandro Fernández en una de las voces más queridas del mundo latino.

Viki Pérez Aguilar
Viki Pérez Aguilar
viki.perez@laprensa.hn

Periodista multimedia, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Su enfoque son las noticias de entretenimiento.

