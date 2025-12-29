Alejandro Fernández alista su voz para conquistar Tegucigalpa

San Pedro Sula, Cortés.

El ícono de la música mexicana, Alejandro Fernández, prepara su regreso a Honduras con un esperado concierto en Tegucigalpa, una presentación que promete reunir a miles de fanáticos que han seguido su trayectoria por décadas.

Aunque su gira oficial mantiene fechas activas en Estados Unidos y otros países, la visita a la capital hondureña se perfila como una de las más emotivas para el público centroamericano.

Con su inconfundible mezcla de mariachi, balada y romanticismo, “El Potrillo” llegará con un repertorio que abarca desde sus clásicos hasta los éxitos más recientes, en un show que busca celebrar su legado musical y la conexión profunda que mantiene con sus seguidores en la región.

Los organizadores ultiman detalles sobre la fecha, el recinto y la venta de boletos, información que será anunciada en los próximos días.

Mientras tanto, la expectativa crece entre los fans hondureños, quienes ya anticipan una noche llena de nostalgia, potencia vocal y ese sello inconfundible que ha convertido a Alejandro Fernández en una de las voces más queridas del mundo latino.