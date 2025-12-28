La tenista Venus Williams oficializa su matrimonio con el actor Andrea Preti en Florida

Miami.

La tenista Venus Williams, ganadora de siete ‘grand slams’ en individuales, oficializó su matrimonio con el actor y exmodelo italiano Andrea Preti durante una ceremonia de cinco días en Florida, después de que en septiembre celebrasen una boda simbólica en Italia.

El nuevo matrimonio acudió a un juzgado en Florida el pasado viernes 19 de diciembre para legalizar su unión y el sábado celebraron el enlace junto a sus familiares y amigos más cercanos en una residencia que la tenista posee en Palm Beach, según declaraciones de Williams a la revista Vogue.

La ceremonia nupcial fue el broche a cinco días de festejos que incluyeron paseos en un yate costeado por Serena Williams, hermana menor de Venus y ganadora de 23 ‘grand slams’, cenas en restaurantes de alto nivel o una tarde deportiva practicando voleibol, ‘pickleball’ y carreras de obstáculos.

Venus Williams, de 45 años, explicó a la citada revista que contó con diez vestidos a medida hechos para la ocasión, entre ellos uno concebido por el diseñador de moda libanés Georges Hobeika.

Williams y Preti, de 37, se conocieron durante la Semana de la Moda en Milán en septiembre de 2024 y ambos sintieron un flechazo, según la deportista.