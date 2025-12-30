Mel Gibson y su pareja, 34 años menor que él, se separan tras una década juntos

Mel Gibson y Rosalind Ross se separan tras nueve años juntos, según ha confirmado el sitio Page Six.
"Aunque es triste terminar este capítulo de nuestras vidas, tenemos la suerte de tener un hijo maravilloso y seguiremos siendo los mejores padres posibles", declaró la expareja a People en un comunicado.
Gibson, de 69 años, y Ross, de 35, quienes terminaron su relación discretamente hace aproximadamente un año, planean criar juntos a su hijo Lars, de 8 años.
La pareja se conoció a través de amigos en común en 2014 y comenzaron a salir poco después. Dos años después, surgieron rumores de que estaban esperando un hijo juntos.
La pareja dio la bienvenida a su hijo en 2017, pocos días antes de que Gibson fuera nominado al Premio de la Academia a mejor director por su película de 2016, “Hasta el último hombre”.
“¿Qué podría ser más emocionante que escuchar el anuncio de las nominaciones mientras sostengo a mi hijo recién nacido?”, dijo Gibson en un comunicado en aquel momento.
Derroche de amor
Aunque la pareja ha mantenido su relación en gran medida fuera del foco de atención, Gibson y Ross desfilaron juntos por la alfombra roja de los Oscar de 2017. Hicieron su debut en la alfombra roja en el 69.º Festival de Cine de Cannes un año antes.
Gibson también desfiló por la alfombra roja con su hijo en la proyección de "Monster Summer" de Gibson en 2024.
En enero de 2025, la familia perdió trágicamente su casa de Malibú, valorada en 14,5 millones de dólares, en los incendios forestales de Los Ángeles.
"La buena noticia es que todos en mi familia y mis seres queridos están bien, felices, sanos y a salvo. Eso es todo lo que me importa, de verdad", declaró Gibson durante una aparición en News Nation el 9 de enero.
Procreó hijos con diferentes mujeres
El actor australiano tiene otros ocho hijos con otras dos mujeres.
Él y Robyn Moore, quienes estuvieron casados entre 1980 y 2011, tienen siete hijos: Hannah (45), Christian (43), Edward (43), William (40), Louis (37), Milo (35) y Thomas (26).
El director de "La Pasión de Cristo" también tiene a Lucía, de 16 años, con su exnovia Oksana Grigorieva. Salieron con la cantante rusa durante unos tres años, hasta 2010.