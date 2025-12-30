Mel Gibson y su pareja, 34 años menor que él, se separan tras una década juntos

Estados Unidos.

Mel Gibson y Rosalind Ross se separan tras nueve años juntos, según ha confirmado el sitio Page Six.

"Aunque es triste terminar este capítulo de nuestras vidas, tenemos la suerte de tener un hijo maravilloso y seguiremos siendo los mejores padres posibles", declaró la expareja a People en un comunicado.

Gibson, de 69 años, y Ross, de 35, quienes terminaron su relación discretamente hace aproximadamente un año, planean criar juntos a su hijo Lars, de 8 años.

La pareja se conoció a través de amigos en común en 2014 y comenzaron a salir poco después. Dos años después, surgieron rumores de que estaban esperando un hijo juntos.

La pareja dio la bienvenida a su hijo en 2017, pocos días antes de que Gibson fuera nominado al Premio de la Academia a mejor director por su película de 2016, “Hasta el último hombre”.

“¿Qué podría ser más emocionante que escuchar el anuncio de las nominaciones mientras sostengo a mi hijo recién nacido?”, dijo Gibson en un comunicado en aquel momento.