El color, la tradición y la identidad cultural volvieron a convertirse en protagonistas en Miss Universo 2026. Después de la esperada competencia de Traje Nacional, la organización del certamen llevó nuevamente la conversación a las redes sociales al destacar a un grupo de candidatas para la votación del público. La selección reúne propuestas que sobresalieron por su impacto visual, significado cultural y puesta en escena.
Es así como Honduras vuelve a saltar de la emoción, ya Luisa Pineda volvió a colocar la bandera catracha entre las candidatas que generan conversación internacional. Su traje nacional apostó por una imagen llamativa y cargada de elementos representativos del país, específicamente, un homenaje a la "lluvia de peces de Yoro", el traje estuvo acompañado de una presentación muy elegante sobre el escenario.
Nicaragua abrió el listado con Jasmine Blandford, quien lució una propuesta inspirada en un mensaje de paz, esperanza y unidad. Su presentación incorporó elementos que evocaban aves y simbolismo nacional, convirtiendo el traje en una de las propuestas con mayor carga narrativa de la jornada.
La representante de Camboya, Rthna Than, apostó por una propuesta que destacó precisamente por su elegancia y conexión con la tradición. Para el desfile de Traje Nacional lució el “Sbai Khmer”, una pieza tradicional de la vestimenta femenina camboyana elaborada en seda tejida a mano y decorada con motivos propios de la cultura del país. Aunque su diseño fue menos voluminoso que otros de la competencia, la candidata logró proyectar una imagen sofisticada y delicada, demostrando que la fuerza de un traje nacional también puede estar en la riqueza de sus raíces y en una ejecución sobria.
Por su parte, Alina Ekaterinecheva de Kazajistán, convirtió el escenario en un espectáculo visual con “Golden Eagle: Spirit of Kazakhstan”, un imponente traje inspirado en el águila real y en los elementos de la bandera de su país. El diseño, de aproximadamente 30 kilogramos, incorporó enormes alas doradas mecánicas que alcanzaron unos 4.5 metros de extensión, además de tonos azul cielo, un sol dorado, plumas naturales, pedrería y un largo tren. La propuesta, creada durante más de seis meses, buscó representar la libertad, la independencia y la identidad de Kazajistán, convirtiéndose en uno de los momentos más llamativos del desfile.
En el quinto puesto de la publicación apareció Chile, Dominga López, una de las candidatas que recibió numerosos comentarios durante el desfile. Su propuesta incorporó una interpretación artística relacionada con la identidad cultural chilena y una puesta en escena que llamó la atención por su teatralidad. Su traje futurista fue inspirado en la Gaviota de Platino del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, uno de los símbolos culturales más reconocidos de su ciudad natal.
El traje nacional de República Dominicana, Melissa Núñez, llevó por nombre “Tres raíces, una nación” y fue concebido como un homenaje a la identidad dominicana. La propuesta representa las tres grandes raíces culturales del país: taína, africana y española, reunidas en una sola pieza para contar parte de la historia de la nación. El diseño incorporó los colores rojo, blanco y azul de la bandera, el escudo nacional en el corsé y en un bastón decorativo, además de flores de cayena, estampados con paisajes y escenas de la cultura dominicana. Uno de los detalles más simbólicos fue la Biblia abierta en la parte posterior, acompañada de flores, mientras que el elaborado turbante y los elementos dorados completaron una imagen cargada de identidad, tradición y orgullo nacional.
El traje nacional de Venezuela, Clara Vegas Goetz, representó una combinación de béisbol, esperanza y resiliencia venezolana. Titulado “El Triunfo de la Inspiranza: La Corona y la Victoria que nos Une”, el diseño de Carlos Hernández rindió homenaje al histórico triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, al mismo tiempo que evocó la capacidad del país para levantarse después de los terremotos registrados en junio. La propuesta incorporó los colores de la bandera venezolana, una capa tricolor con estrellas, pedrería, una corona inspirada en el trofeo del torneo, botas que simulaban las costuras de una pelota y un bate cubierto de cristales, con el que Clara recreó el gesto de conectar un jonrón y celebrar la victoria.
La representante de Nigeria, Danielle Adewusi, rindió homenaje al antiguo Reino de Benín, en el estado de Edo, con un imponente traje titulado “Daughter of the Coral Throne” (Hija del Trono de Coral). La propuesta está inspirada en la realeza y el patrimonio artístico de Benín: desde la corona hasta el corsé y la larga cola aparecen cuentas que evocan el coral, símbolo de prestigio y autoridad. En el centro destaca la figura de la Reina Madre Idia, representada tanto en el tocado como en el corsé y en el bastón ceremonial dorado. A su espalda llevó una enorme estructura circular que simboliza la continuidad de la ancestralidad y las generaciones, mientras los detalles dorados hacen referencia al trabajo de los artesanos del antiguo reino y a los famosos Bronces de Benín.
Samira Khan Mahi, de Bangladés, llevó al escenario una propuesta mucho más emocional, dedicada a la maternidad como vínculo universal. Vestida con un sari rojo y blanco confeccionado en khadi de Comilla, de aproximadamente 16 yardas de algodón, incorporó en los bordes motivos bordados de nenúfares y estampados tradicionales. El elemento que captó especialmente las miradas fue la gran estructura circular que llevó en la espalda, en la que se representa el recorrido de una mujer desde la infancia, pasando por la maternidad, hasta la vejez, cuando encuentra consuelo en los brazos de su hija. El concepto, titulado “Motherhood: A Universal Bond of Love”, conecta además la figura de la madre con la propia tierra de Bangladés, tradicionalmente concebida como una “madre”. Completó el look con joyería dorada inspirada en las piezas que las madres y abuelas bengalíes conservan como parte de su herencia familiar.
La representante cubana, Mía Dio, llevó uno de los trajes con mayor carga simbólica de la competencia. Bajo el nombre “La Dama de la Libertad”, la creación del diseñador panameño Royer Pérez rindió homenaje a las Damas de Blanco, movimiento de mujeres que surgió en 2003 para reclamar pacíficamente la liberación de sus familiares detenidos durante la llamada Primavera Negra. El traje, completamente blanco y acompañado de gladiolos, recrea la estética de aquellas marchas; además, incorpora 75 retratos de los prisioneros de conciencia y 75 lágrimas de cristal, mientras que en la espalda aparece la Iglesia de Santa Rita de Casia, en La Habana, lugar donde las mujeres se reunían antes de sus caminatas. Cuatro tocororos, ave nacional cubana, simbolizan la libertad, y la frase “Todos Marchamos” completa el mensaje de memoria, resistencia y esperanza que Mia llevó al escenario de Miss Universo.
Filipinas, Bea Millan-Windorski: La representante filipina llevó el traje nacional “Diwa ng Kordilyera”, una propuesta inspirada en las tradiciones indígenas de la región de Cordillera, Kalinga y Mountain Province. El elemento más llamativo fue el conjunto de vasijas de barro apiladas sobre su cabeza, inspirado en la danza tradicional Banga Salidsid, en la que las mujeres equilibran recipientes como símbolo de fortaleza, equilibrio y resistencia. Bea complementó el diseño con textiles indígenas, patrones geométricos, abundante trabajo de cuentas, collares y una falda tejida en rojo y negro con una larga cola. Más allá de la estética, el traje también llevó un mensaje sobre la protección de los recursos hídricos y el acceso al agua limpia, especialmente para las comunidades más alejadas del archipiélago filipino.
Myanmar, May Grace Parry: May Grace Parry presentó una propuesta titulada “Wathundari – The Goddess of the Earth”, inspirada en Wathundari, la deidad de la tierra dentro de la tradición budista de Myanmar. El traje busca representar la conexión espiritual del pueblo birmano con la naturaleza y rendir homenaje a la tierra como fuente de vida. Uno de sus elementos más impactantes fue el cabello largo y abundante, que hace referencia a la representación tradicional de Wathundari y se convierte prácticamente en una extensión del traje alrededor de May Grace. La propuesta combinó tonos dorados y elementos ornamentales para darle una apariencia majestuosa, mientras que su concepto convirtió a la candidata en una representación viviente de la fuerza de la tierra, la espiritualidad y el patrimonio cultural de Myanmar.
Finalmente, Costa Rica, con Mariale Acosta, completó el grupo difundido por la organización. La costarricense apareció con un diseño inspirado en elementos de la biodiversidad de su país, una propuesta de gran impacto visual que incluso fue descrita como una interpretación de la rana arborícola, acompañada de alas y un elaborado tocado.