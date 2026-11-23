Samira Khan Mahi, de Bangladés, llevó al escenario una propuesta mucho más emocional, dedicada a la maternidad como vínculo universal. Vestida con un sari rojo y blanco confeccionado en khadi de Comilla, de aproximadamente 16 yardas de algodón, incorporó en los bordes motivos bordados de nenúfares y estampados tradicionales. El elemento que captó especialmente las miradas fue la gran estructura circular que llevó en la espalda, en la que se representa el recorrido de una mujer desde la infancia, pasando por la maternidad, hasta la vejez, cuando encuentra consuelo en los brazos de su hija. El concepto, titulado “Motherhood: A Universal Bond of Love”, conecta además la figura de la madre con la propia tierra de Bangladés, tradicionalmente concebida como una “madre”. Completó el look con joyería dorada inspirada en las piezas que las madres y abuelas bengalíes conservan como parte de su herencia familiar.