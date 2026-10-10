Las espadas de Morazán: símbolo de sus luchas libertarias por Centroamérica

Turcios dijo a EFE que Morazán tenía "caballos y mulas" en los que "recorrió catorce veces Centroamérica" durante los 18 años de sus luchas libertarias, y poseía al menos "seis espadas", de las que tres estarían repartidas en Guatemala, Honduras y Nicaragua, en lo que coincide con Cálix Suazo. Según Turcios, otra de las espadas estaría en manos de "un coleccionista centroamericano", del que no precisó detalles, y "posiblemente aparezcan otras más adelante".