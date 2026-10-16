Hoy se cumplen dos años de la muerte de Liam Payne

Desde entonces, la Justicia argentina ha avanzado en una investigación que gira en torno a quienes rodearon y tuvieron contacto con el cantante durante los días y horas previos a su muerte.El proceso se vio obstaculizado durante un tiempo por un conflicto de competencia entre la Justicia nacional y la de la ciudad de Buenos Aires, hasta que se resolvió que el caso debía ser juzgado en la jurisdicción en la que se produjo el fallecimiento.