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Matan a balazos a dos personas en cementerio de Comayagua

Dos personas perdieron la vida en un hecho violento registrado este sábado en el cementerio general de Comayagua

Matan a balazos a dos personas en cementerio de Comayagua

Las autoridades acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Comayagua, Honduras. Un hecho violento registrado la mañana de este sábado en el cementerio general de Comayagua dejó como resultado dos personas fallecidas, según información preliminar.

Las víctimas fueron identificadas como Ana Isabel Mejía Márquez y un hombre conocido únicamente como César, alias “Birinbi”. Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles oficiales sobre las circunstancias en que ambos perdieron la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona alertaron a las autoridades luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego en el camposanto. Tras recibir el aviso, agentes policiales se desplazaron al lugar y procedieron a acordonar el área para realizar las diligencias correspondientes.

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Por ahora, se desconocen las causas del doble hecho violento y tampoco se ha informado sobre posibles sospechosos o personas detenidas en relación con el caso.

Se espera que las autoridades competentes amplíen la información conforme avancen las investigaciones y se establezcan las circunstancias en las que se produjo este suceso en la ciudad de Comayagua.

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Redacción La Prensa
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