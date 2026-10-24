Matan a balazos a dos personas en cementerio de Comayagua

Comayagua, Honduras. Un hecho violento registrado la mañana de este sábado en el cementerio general de Comayagua dejó como resultado dos personas fallecidas, según información preliminar.

Las víctimas fueron identificadas como Ana Isabel Mejía Márquez y un hombre conocido únicamente como César, alias “Birinbi”. Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles oficiales sobre las circunstancias en que ambos perdieron la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona alertaron a las autoridades luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego en el camposanto. Tras recibir el aviso, agentes policiales se desplazaron al lugar y procedieron a acordonar el área para realizar las diligencias correspondientes.