Remesas a Honduras crecen 11,2% en el tercer trimestre y suman 10,098 millones de dólares

Tegucigalpa, Honduras. Las remesas familiares recibidas por Honduras sumaron 10,098,8 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, un 11,2% más que lo registrado en el mismo período de 2025, de acuerdo con datos publicados este jueves por el Banco Central hondureño (BCH) . Las cifras registradas por el BCH indican que los envíos de remesas aumentaron en 1,018,7 millones de dólares respecto a los 9,080,1 millones reportados entre enero y septiembre de 2025. El comportamiento mensual de las remesas mostró que en enero pasado el país recibió 870,7 millones de dólares; en febrero (938,2 millones); en marzo (1,218,3 millones); en abril (1,103,6 millones); en mayo (1,159,7 millones), en junio (1.224,5 millones), en julio (1,177,2 millones), en agosto (1,227,9 millones) y en septiembre (1,178,8 millones de dólares), detalló el BCH.

La búsqueda de mejores oportunidades laborales y condiciones de vida lleva cada año a millas de hondureños a emigrar de manera irregular a Estados Unidos, país que constituye la principal fuente de remesas para Honduras. En Estados Unidos residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, tanto en situación migratoria regular como irregular, y el dinero que envían a sus familias representa uno de los principales motores de la economía hondureña, ya que el 86% se destina al consumo ya cubrir necesidades básicas, como alimentación, salud y educación, según datos de la institución. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las remesas equivalen a más del 25% del producto interior bruto (PIB) de Honduras, una nación de unos diez millones de habitantes, de los cuales más del 60% vive en condiciones de pobreza, de acuerdo con cifras oficiales.