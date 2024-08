Isaac Sandoval: “Regresé con ella porque pensé que todo iba a cambiar”

Por esta razón, la modelo interpuso una denuncia ante la Fiscalía y es la que sigue su curso en conjunto con tres requerimientos más que han surgido luego de que el joven incumpliera las medidas impuestas por la jueza y por realizar otras agresiones, según detallan las denuncias en poder de las autoridades policiales.

Aunque meses después de la agresión, la pareja dio a conocer que habían regresado a estar juntos, un poco más de un mes surgieron los nuevos requerimientos del litigio judicial que actualmente enfrentan.

Reacción

Ante las acusaciones que se le imputan, Isaac Sandoval indicó que “todo está saliendo favorable y esperamos que todo esto se aclare de manera pronta, ya que nos ha afectado a ambos. Yo solo puedo decir que es complicado, ya que no soy yo la persona que la busca, sino que es ella quien me busca a mí. Ella misma tiene un video en el que dice que en ningún momento hubo violencia. Yo soy inocente y no ha habido agresiones, sí hemos tenido nuestras discusiones, pero en ningún momento las cosas se han dado como se ha expuesto”.

Respecto al estado de embarazo de su expareja, aseguró que si el bebé es de él, se hará cargo como padre. “Soy el malo de una historia mal contada y esperamos que todo esto se aclare. Yo regresé con ella porque pensé que todo iba a cambiar, pero todo ocurrió para mal”.

En cuanto al embarazo, “yo siempre he pensado que a la sangre no se le abandona y si el niño es mío yo sí voy a ser responsable”, acotó al tiempo de manifestar que los tres años de relación que tuvo con la modelo fueron un “calvario”.