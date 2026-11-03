Comisión de Educación analiza prohibir Halloween en escuelas y apoyar competencia Plancks

Tegucigalpa, Honduras. La Comisión de Educación del Congreso Nacional, presidida por el diputado nacionalista Arnold Burgos, avanzó este martes en el análisis de varias iniciativas legislativas, entre ellas la propuesta de prohibir la celebración de Halloween en los centros educativos públicos y privados del país.

Durante la reunión participaron los diputados Óscar Rivera, del Partido Nacional; Melbi Ortiz, del Partido Libertad y Refundación (Libre), y Marixa Julin, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD). Los proyectos fueron remitidos por la Secretaría del Congreso Nacional para su correspondiente dictamen.

Una de las iniciativas examinadas fue presentada la semana anterior por la diputada de Libre Dunia Jiménez y plantea prohibir las actividades relacionadas con Halloween en las escuelas públicas y privadas de Honduras.

La comisión también analizó una propuesta de la diputada Lucy Guerrero, igualmente de Libre, para respaldar la Competencia Internacional de Física para Estudiantes Universitarios (Plancks) en 2027 y solicitar que el encuentro sea declarado de interés nacional.

La competencia se desarrollará en San Pedro Sula, Cortés, del 1 al 5 de mayo de 2027. La iniciativa busca asegurar una partida presupuestaria y las condiciones logísticas necesarias para la realización del evento científico internacional.

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Otro proyecto sometido a análisis plantea otorgar la Gran Cruz Oficial por Excelencia Académica a la estudiante universitaria Yaritza Damaris Morales Valladares, quien registra el mejor índice académico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

La iniciativa de reconocimiento fue presentada recientemente ante el pleno del Congreso Nacional por el diputado Godofredo Fajardo. Los tres proyectos forman parte de las propuestas que la Comisión de Educación revisa para emitir los dictámenes correspondientes.