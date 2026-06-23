Un millón de lempiras siguen atrapados en tarjetas de economato

LA PRENSA Premium conversó con familiares de privados de libertad, quienes manifestaron su preocupación porque las tarjetas que compraron con esfuerzo para sus parientes permanecen sin utilidad y sin una respuesta clara sobre el destino de los fondos."Nosotros metimos ese dinero para que ellos pudieran comprar sus cosas adentro porque no nos permiten llevarles y ahora resulta que nadie nos dice qué pasó. Ese dinero no apareció de la nada, costó ganárselo, en mi caso lavando y planchando ajeno", lamentó una familiar.Otro pariente cuestionó la falta de soluciones por parte de las autoridades. "Si el dinero está en las tarjetas lo justo es que lo devuelvan y que expliquen qué fue, mire que uno deja de comprar cosas para la casa para ayudarles a ellos y ahora dicen que ya las tarjetas no sirven", reclamó.Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), afirmó que durante las visitas realizadas por la organización a la cárcel de Támara también recibieron varias quejas de privados de libertad que mantenían importantes sumas de dinero cargadas en tarjetas."Había privados de libertad que tenían miles de lempiras en esas tarjetas y estaban indignados porque no podían utilizarlas para hacer compras ni recibían la devolución de su dinero", relató.Maldonado señaló que, aunque siempre han respaldado las medidas orientadas a evitar la circulación de efectivo dentro de los centros penales, las autoridades deben esclarecer lo ocurrido con los fondos depositados por los internos y sus familias."Lamentamos lo ocurrido porque las tarjetas fueron concebidas como una medida preventiva para reducir el manejo de dinero en efectivo dentro de las cárceles. Sin embargo, esta es una situación que no debe volver a repetirse en ningún centro penitenciario del país", manifestó.Claudia Ferrari, directora ejecutiva de la Asociación Paz de Superación por Honduras (Asopazh), señaló que durante años ha sido testigo de lo que calificó como una “corrupción desmedida” por parte de servidores públicos en los centros penales."El cambio de autoridades lo único que hace es multiplicar los brazos de la corrupción, implementando sistemas poco eficientes y no direccionados a prestar un servicio eficaz y controlado", expresó.Aseguró que, en reiteradas ocasiones, han recomendado a las autoridades penitenciarias establecer convenios con instituciones bancarias para mejorar el manejo de los recursos dentro de los centros penales. Sin embargo, afirmó que estas sugerencias no han sido tomadas en cuenta."Yo tengo un chat con 678 familiares y de estos 148 familiares reportan que hicieron pagos por tarjetas de comisariato de L5,000, L10,000 hasta L20,000 y que aún no hay quien les oriente sobre cómo se les va a reembolsar este dinero", expresó.Este medio conoció que asociaciones de familiares de privados de libertad en la cárcel de Támara preparan acciones legales para solicitar el aseguramiento de documentación vinculada a las irregularidades detectadas en el sistema de economatos.