Acoso sexual, abuso y L8 millones desaparecidos rodean al coronel Juan Carlos Castillo

Otra de las víctimas aseguró que las conversaciones con el entonces director rara vez se alejaban de comentarios sexuales."Siempre hablaba de sexo. Decía lo que quería hacer conmigo... hacía comentarios sobre mi cuerpo, mis piernas y repetía que las mujeres no servíamos para trabajar, que solo éramos buenas para...", manifestó.Una tercera víctima aceptó brindar su testimonio a este medio. Sin embargo, parte de su relato fue omitido en este reportaje debido al contenido explícito de las expresiones que, según denuncia, eran utilizadas por el exdirector."Es que los saludos, los abrazos y cualquier acercamiento tenían una intención, él siempre buscaba tocar más de la cuenta. Yo le tengo miedo a ese hombre porque sé hasta dónde es capaz de llegar. Cuando yo rechazaba sus acercamientos comenzaban los insultos, me decía 'hija de pu..., no sabés quién soy', 'salite de aquí, mier..., perra basura, me estorbás', 'no servís para nada'", relató.Las denuncias forman parte de una serie de señalamientos que dibujan un patrón de conducta que, según las víctimas y fuentes consultadas, permaneció durante ocho meses bajo una cultura de silencio y temor.Las víctimas entrevistadas coincidieron en que el temor por sus vidas y las de sus familiares les impidió interponer denuncias formales contra el exdirector.Durante una conversación con LA PRENSA Premium en el marco de esta investigación periodística, Osorto Castillo rechazó los señalamientos en su contra y se refirió únicamente a una de las acusaciones, cuya existencia reconoció: “La muchacha dice que yo la acosaba sexualmente. Ella es una dama; para algunas personas puede ser atractiva, bueno, para mí no lo es”.Por otro lado, una fuente oficial reveló a este medio que, en una ocasión, Osorto habría enviado un video con contenido sexual explícito a un canal de WhatsApp de autoridades penitenciarias. “Si así se comportaba con sus compañeros, se imagina cómo era con los demás verdad”, expresó.