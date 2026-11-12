Ministerio Público evalúa manejo de aguas residuales y desechos en Omoa

San Pedro Sula, Honduras. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, inspeccionó cuatro restaurantes y dos hoteles ubicados a orillas de las playas del municipio de Omoa, Cortés, para evaluar sus condiciones legales y ambientales, así como prevenir la contaminación de los recursos hídricos.
Las diligencias se desarrollaron en atención a denuncias interpuestas y fueron dirigidas técnica y jurídicamente por agentes de tribunales, con el acompañamiento de biólogos y químicos adscritos a la Fiscalía en Tegucigalpa, ingenieros ambientales y efectivos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
En las inspecciones también participaron representantes de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y la Municipalidad de Omoa.
Durante la actividad de campo, los equipos requirieron los permisos de operación y las licencias ambientales correspondientes.
Asimismo, evaluaron los sistemas de tratamiento y disposición final de aguas residuales, aguas negras y desechos químicos, con el propósito de prevenir la contaminación de los recursos hídricos y proteger la vida acuática y la salud de los visitantes de las playas de Omoa.
De manera paralela, los especialistas recolectaron muestras de desechos líquidos para remitirlas a los laboratorios forenses y técnicos pertinentes, en coordinación con las instituciones participantes.
Con estas acciones, el Ministerio Público reafirmó su compromiso de velar por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y garantizar entornos saludables para la población hondureña y el turismo en las zonas costeras del país.