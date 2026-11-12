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Ministerio Público evalúa manejo de aguas residuales y desechos en Omoa

La Fiscalía del Ambiente revisó permisos y licencias ambientales y recolectó muestras de desechos líquidos para análisis de laboratorio

Ministerio Público evalúa manejo de aguas residuales y desechos en Omoa

Los equipos evaluaron los sistemas de tratamiento y disposición final de aguas residuales.

San Pedro Sula, Honduras. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, inspeccionó cuatro restaurantes y dos hoteles ubicados a orillas de las playas del municipio de Omoa, Cortés, para evaluar sus condiciones legales y ambientales, así como prevenir la contaminación de los recursos hídricos.

Las diligencias se desarrollaron en atención a denuncias interpuestas y fueron dirigidas técnica y jurídicamente por agentes de tribunales, con el acompañamiento de biólogos y químicos adscritos a la Fiscalía en Tegucigalpa, ingenieros ambientales y efectivos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

En las inspecciones también participaron representantes de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y la Municipalidad de Omoa.

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Durante la actividad de campo, los equipos requirieron los permisos de operación y las licencias ambientales correspondientes.

Asimismo, evaluaron los sistemas de tratamiento y disposición final de aguas residuales, aguas negras y desechos químicos, con el propósito de prevenir la contaminación de los recursos hídricos y proteger la vida acuática y la salud de los visitantes de las playas de Omoa.

De manera paralela, los especialistas recolectaron muestras de desechos líquidos para remitirlas a los laboratorios forenses y técnicos pertinentes, en coordinación con las instituciones participantes.

Con estas acciones, el Ministerio Público reafirmó su compromiso de velar por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y garantizar entornos saludables para la población hondureña y el turismo en las zonas costeras del país.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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