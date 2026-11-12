Ministerio Público evalúa manejo de aguas residuales y desechos en Omoa

San Pedro Sula, Honduras. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, inspeccionó cuatro restaurantes y dos hoteles ubicados a orillas de las playas del municipio de Omoa, Cortés, para evaluar sus condiciones legales y ambientales, así como prevenir la contaminación de los recursos hídricos.

Las diligencias se desarrollaron en atención a denuncias interpuestas y fueron dirigidas técnica y jurídicamente por agentes de tribunales, con el acompañamiento de biólogos y químicos adscritos a la Fiscalía en Tegucigalpa, ingenieros ambientales y efectivos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

En las inspecciones también participaron representantes de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y la Municipalidad de Omoa.