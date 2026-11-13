Honduras paga caro sus errores y cae ante Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos

La Selección de Honduras sufrió un duro revés al caer 3-1 ante Emiratos Árabes Unidos en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. La Bicolor no pudo responder a las exigencias del compromiso disputado en el Mohammed Bin Zayed Stadium de Abu Dabi y terminó pagando muy caro sus errores defensivos, en una presentación que dejó preocupación por el rendimiento del equipo catracho. El conjunto dirigido por José Francisco Molina tuvo dificultades para contener los ataques del combinado asiático, que encontró espacios para generar peligro y supo aprovechar las desatenciones de la última línea hondureña. Las desconcentraciones en momentos determinantes terminaron condicionando el resultado de un encuentro en el que la H necesitaba mostrar una imagen más sólida y convincente.

La derrota dejó nuevamente bajo la lupa el funcionamiento defensivo de Honduras, que mostró dificultades para mantener el orden y evitar errores individuales. Aunque el equipo tuvo algunas aproximaciones ofensivas y consiguió marcar por medio de Rubio, las concesiones en su propia área terminaron pesando demasiado frente a un rival que no desaprovechó las oportunidades que tuvo.

LAS ACCIONES

El primer tanto llegó al minuto 32. Rubén Filipe ejecutó una falta desde el costado izquierdo y Khalifa Al Hammadi apareció completamente libre de marca dentro del área para conectar un cabezazo y vencer la portería de Edrick Menjívar.

Honduras intentó reaccionar, pero le costó generar peligro con claridad. Keyrol Figueroa tuvo una oportunidad importante al minuto 24, cuando logró escaparse de cara a portería; sin embargo, decidió frenar su avance y retroceder el balón, desperdiciando una ocasión prometedora.

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Sin embargo, cuando Honduras intentaba mantenerse en partido, llegó otro golpe. Al minuto 86, un pelotazo del guardameta de Emiratos Árabes Unidos tomó mal ubicada a la defensa hondureña. Sultan Adil aprovechó la desatención de Denil Maldonado y le dejó el balón a Mohammed Juma que solo tuvo que empujarla al fondo de la red para sentenciar el encuentro. Emiratos Árabes Unidos aprovechó las desatenciones defensivas de la Bicolor y terminó llevándose el triunfo por 3-1. La H dejó dudas en su funcionamiento defensivo en un compromiso que forma parte de su preparación para buscar en marzo la clasificación a la Copa Oro 2027 mediante el repechaje. La gira de Honduras por Medio Oriente continuará el próximo martes, cuando la Bicolor se enfrente a Kuwait. El compromiso será una nueva oportunidad para que el equipo de José Francisco Molina busque una reacción, mejore su imagen y deje atrás los errores que terminaron condenándolo en Abu Dabi. La selección catracha necesitará mostrar una versión más consistente si pretende cerrar esta fecha FIFA con mejores sensaciones. SOFASCORE COMPARTE DATOS DEL PARTIDO DE LA H

FICHA TÉCNICA: