Lady Gaga se convierte en madre junto a Michael Polansky

Por el momento, se desconocen otros detalles, como el nombre, el sexo y la fecha de nacimiento del bebé. Sin embargo, la familia de tres fue vista junta por primera vez en el norte de California.

Page Six fue el primer medio en informar de la noticia. Según pudo confirmar el medio, Lady Gaga y su prometido, Michael Polansky , dieron recientemente la bienvenida a su primer hijo juntos.

Los representantes de Gaga no respondieron a la solicitud de comentarios de la revista PEOPLE.

La ganadora del Grammy, de 40 años, y su prometido, Michael Polansky, han dado la bienvenida a su primer bebé juntos, según una fuente que informó a la revista PEOPLE.

Los fans de Lady Gaga la han llamado durante mucho tiempo “Madre Monstruo” y ahora la cantante se ha convertido en madre.

Gaga ya había hablado anteriormente sobre su deseo de ser madre. En un video de YouTube publicado en diciembre de 2019, habló sobre sus aviones para los siguientes 10 años y dijo que esperaba que los bebés formaran parte de ese futuro.

“Quiero hacer más películas, quiero tener hijos”, dijo en aquel momento.

En una entrevista concedida a InStyle en marzo de 2020, Gaga volvió a hablar abiertamente sobre su deseo de formar una familia.

“Tengo muchísimas ganas de tener hijos”, dijo. "Estoy deseando ser madre. ¿No es increíble lo que podemos hacer? Podemos gestar un ser humano dentro de nosotras y hacerlo crecer. Luego nace, y es nuestra responsabilidad mantener con vida".

La superestrella agregó que sentía que ya había asumido un papel maternal como “Madre Monstruo” para sus numerosos fans.

“Es muy gracioso: todos trabajan desde mi casa todos los días. Cuando llegan, siempre les digo: '¡Bienvenidos al útero!'”, bromeó.

Más recientemente, Gaga reveló su esperanza de que la maternidad sea su “próximo papel protagonista”.

“Me gustaría hacer muchas cosas”, dijo sobre sus planos futuros durante su aparición en el programa The Late Show with Stephen Colbert en octubre de 2025. “Todas estas posibilidades están abiertas. Pero lo que realmente quiero es ser madre. Ese es mi próximo papel protagónico, espero”.

Gaga y Polansky fueron vinculados por primera vez en 2020, cuando fueron fotografiados besándose en una fiesta de Nochevieja en Las Vegas. Poco después, hicieron pública su relación en Instagram tras mostrarse cariñosos durante el Super Bowl de 2020 en Miami.

Cuando comenzó la pandemia de COVID-19, la pareja pasó la junta de cuarentena, lo que fortaleció aún más su vínculo. En abril de 2020, una fuente cercana a la cantante reveló en exclusiva a PEOPLE que habían estado “pasando tiempo en su casa” y “pidiendo comida a domicilio” durante su autoaislamiento.