Joanna Vega-Biestro responde a Gala Montes: "Con mi hija no se juega"

El enfrentamiento entre Joanna Vega-Biestro y Gala Montes comenzó tras la salida inesperada de la actriz de La Casa de los Famosos México. La periodista compartió información sobre lo ocurrido, lo que desató una tormenta mediática.
Gala Montes reaccionó con dureza, acusando a Joanna de difundir datos falsos y de inventar situaciones que dañaban su imagen pública. En medio de la tensión, la actriz lanzó amenazas directas contra la comunicadora, lo que elevó el conflicto a un nivel personal.
Todo comenzó cuando la presentadora Vega-Biestro vertió comentarios de lo ocurrido en el programa 'Sale el Sol' sobre la abrupta salida de Gala Montes de 'La Casa de los Famosos México 2026'.
Joanna Vega-Biestro respondió con firmeza, defendiendo su trayectoria de más de dos décadas en el periodismo y asegurando que su labor siempre se basa en fuentes confiables.
La periodista negó categóricamente haber inventado información o haber calumniado a la actriz, subrayando que su responsabilidad es informar sobre personajes públicos.
Uno de los puntos más delicados fue cuando Gala Montes mencionó a la hija de Joanna, lo que provocó la reacción más contundente de la comunicadora.
La presentadora defiende a su hija en medio de la polémica
Vega-Biestro dejó claro que su hija es menor de edad y no debe estar involucrada en disputas mediáticas ni en conflictos de adultos. “Con los niños no” , fue la frase que marcó su postura, estableciendo un límite en esta controversia.
El periodista recordó que cualquier reclamo hacia su trabajo debe dirigirse exclusivamente a ella, nunca hacia su familia. Además, reveló que ya cuenta con asesoría legal para enfrentar las amenazas recibidas y que no descarta proceder judicialmente contra la actriz.
Este hecho transformó lo que parecía un simple desacuerdo profesional en un conflicto con tintes personales y legales.
La opinión pública se dividió: algunos respaldaron a Gala Montes por defender su imagen, mientras que otros apoyaron a Joanna por proteger a su hija y su credibilidad periodística. El caso puso en evidencia los riesgos de la exposición mediática y cómo las diferencias pueden escalar rápidamente en el entorno digital.
Joanna Vega-Biestro reafirmó su compromiso con el periodismo y marcó un límite claro: su hija no será parte de ningún escándalo . El mensaje fue contundente y resonó como una defensa de la ética y la responsabilidad en los medios.