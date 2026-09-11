Joanna Vega-Biestro responde a Gala Montes: "Con mi hija no se juega"

El enfrentamiento entre Joanna Vega-Biestro y Gala Montes comenzó tras la salida inesperada de la actriz de La Casa de los Famosos México. La periodista compartió información sobre lo ocurrido, lo que desató una tormenta mediática.

Gala Montes reaccionó con dureza, acusando a Joanna de difundir datos falsos y de inventar situaciones que dañaban su imagen pública. En medio de la tensión, la actriz lanzó amenazas directas contra la comunicadora, lo que elevó el conflicto a un nivel personal.

Todo comenzó cuando la presentadora Vega-Biestro vertió comentarios de lo ocurrido en el programa 'Sale el Sol' sobre la abrupta salida de Gala Montes de 'La Casa de los Famosos México 2026'.

Joanna Vega-Biestro respondió con firmeza, defendiendo su trayectoria de más de dos décadas en el periodismo y asegurando que su labor siempre se basa en fuentes confiables.

La periodista negó categóricamente haber inventado información o haber calumniado a la actriz, subrayando que su responsabilidad es informar sobre personajes públicos.