“Yo no me quería salir, me sacaron”: Gala Montes habla de su salida del reality

La actriz Gala Montes aseguró que no abandonó voluntariamente La Casa de los Famosos México, sino que fue retirada del programa luego de un incidente relacionado con su menstruación, ocurrido apenas 48 horas después de su ingreso a la cuarta temporada.
A través de una serie de videos publicados en sus historias de Instagram, Montes rechazó la versión de que su salida fue una decisión personal y explicó que solicitó un tampón, pero que, al no recibir una respuesta inmediata, abrió una puerta restringida para pedir ayuda directamente a “La Jefa”.
“Se me estaba escurriendo la sangre por la pierna y no me daban un tampón... Yo no me quería salir, me sacaron”, afirmó la actriz.
Montes también negó haber agredido a la psicóloga del programa, versión que, según dijo, comenzó a circular en redes sociales.
“Johanna Vega-Biestro dijo que según yo le iba a pegar... eso es mentira”, expresó.
La actriz aseguró además que se encontraba tranquila y que estaba disfrutando de la convivencia dentro del reality. Como ejemplo, mencionó que incluso había estado boxeando con Yahir, con lo que rechazó las versiones que apuntaban a una supuesta crisis nerviosa.
Niega rumores sobre consumo de sustancias
Montes también rechazó los rumores relacionados con un supuesto consumo de pastillas o drogas durante su participación en el programa. Aclaró que únicamente fuma marihuana ocasionalmente.
La actriz, además, cuestionó a la comunicadora Joanna Vega-Biestro, a quien acusó de difundir información falsa sobre las circunstancias de su salida del reality.
Otro de los motivos de molestia que relató fue que, según su versión, la producción la acusó injustamente de comerse alimentos del programa, situación que habría contribuido a aumentar su enojo.
Una posible sanción económica
Tras su salida de La Casa de los Famosos México, también surgieron versiones sobre una posible penalización por incumplimiento de contrato. La multa podría acercarse al millón de pesos; sin embargo, esta cifra no ha sido confirmada oficialmente.
Hasta el momento, las versiones sobre lo ocurrido dentro del programa presentan diferencias entre lo señalado por la producción, lo difundido por terceros y las declaraciones de Montes.
Por ello, las acusaciones sobre una supuesta agresión, el manejo del incidente de salud y una eventual sanción económica deben atribuirse a sus respectivas fuentes mientras no exista una confirmación oficial o documentación que permita establecer los hechos.