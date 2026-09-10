“Yo no me quería salir, me sacaron”: Gala Montes habla de su salida del reality

La actriz Gala Montes aseguró que no abandonó voluntariamente La Casa de los Famosos México, sino que fue retirada del programa luego de un incidente relacionado con su menstruación, ocurrido apenas 48 horas después de su ingreso a la cuarta temporada.

A través de una serie de videos publicados en sus historias de Instagram, Montes rechazó la versión de que su salida fue una decisión personal y explicó que solicitó un tampón, pero que, al no recibir una respuesta inmediata, abrió una puerta restringida para pedir ayuda directamente a “La Jefa”.

“Se me estaba escurriendo la sangre por la pierna y no me daban un tampón... Yo no me quería salir, me sacaron”, afirmó la actriz.

Montes también negó haber agredido a la psicóloga del programa, versión que, según dijo, comenzó a circular en redes sociales.

“Johanna Vega-Biestro dijo que según yo le iba a pegar... eso es mentira”, expresó.

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La actriz aseguró además que se encontraba tranquila y que estaba disfrutando de la convivencia dentro del reality. Como ejemplo, mencionó que incluso había estado boxeando con Yahir, con lo que rechazó las versiones que apuntaban a una supuesta crisis nerviosa.