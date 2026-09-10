Miss Universe rompe el silencio y asegura que el certamen en Puerto Rico sigue en pie

La organización de Miss Universe aseguró que la 75.ª edición del certamen se celebrará en Puerto Rico en noviembre, luego de las alegaciones del empresario tailandés Nawat Itsaragrisil sobre un supuesto desvío de fondos públicos destinados a la celebración del concurso en la isla.

Itsaragrisil pidió este martes a la gobernadora Jenniffer González y a Willianette Robles, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), investigar la alegada desaparición del dinero que el Gobierno local pagó a la organización de Miss Universe para la celebración del certamen en la isla.

“Si quieren seguir adelante con la edición 75 de Miss Universo en Puerto Rico, Puerto Rico tiene que resolver el problema de inmediato. No tenemos mucho tiempo para seguir hablando sin tomar acción y con su dinero desaparecido”, expresó Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia y presidente de Miss Grand International.

Itsaragrisil hizo las expresiones durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok, en la que señaló que supuestamente Raúl Rocha Cantú, presidente de JKN Universe LLC, empresa dueña de la organización Miss Universe, habría desviado el dinero de Turismo a sus cuentas personales.

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El tailandés, quien se ha presentado como el principal oficial ejecutivo de Miss Universe Eastern, aseguró que durante dos meses ha remitido cartas a Turismo para informar sobre sus alegaciones. Según indicó, esas comunicaciones no habrían sido contestadas.

“Es un momento crítico. Me gustaría apoyar a Puerto Rico, a todos los puertorriqueños y al Gobierno de Puerto Rico. No quiero que pierdan más dinero”, dijo.

El empresario expresó que no se verificaron los documentos ni el socio con el que se firmaron los acuerdos. Además, aseguró que el acuerdo no obtuvo el aval de la Junta de Directores de la empresa dueña de Miss Universe y que el dinero se transfirió “sin seguridad”.

En declaraciones escritas remitidas al diario de Puerto Rico El Nuevo Día, la Compañía de Turismo indicó que “se aseguró de que el contrato y sus enmiendas fueran suscritos por representantes autorizados de Miss Universe”.

“Cualquier controversia interna entre accionistas debe ser atendida por la propia organización y es independiente de su relación contractual con Turismo. En lo que respecta a la CTPR, toda la documentación acredita que se contrató con la entidad y los representantes correspondientes”, puntualizó la dependencia gubernamental.

Itsaragrisil señaló que el Gobierno de Puerto Rico había desembolsado $4.2 millones para traer la 75.ª edición del concurso, con la expectativa de promover a Puerto Rico, pero que ese dinero, supuestamente, desapareció.

No obstante, la Compañía de Turismo confirmó en abril que el pago acordado, por $8.7 millones, ya había sido desembolsado a la organización del certamen internacional.

Antes de la transmisión en vivo, Itsaragrisil publicó en su cuenta de Instagram un video en el que explica el organigrama de Miss Universe. En este, indica que JKN Universe LLC se divide en dos divisiones, “east” y “west”, con una participación de 50% cada una. Asimismo, señala que todos los acuerdos debían ser aprobados por la Junta de Directores.

La controversia surge apenas un mes después de que JKN Universe LLC emitiera un comunicado de prensa en el que afirmó que “el empresario tailandés no ocupa ningún cargo, no posee participación accionaria ni cuenta con autoridad corporativa para hablar o actuar en su nombre”, luego de que se realizara una publicación en redes sociales en nombre de Miss Universe.