Miss Universe rompe el silencio y asegura que el certamen en Puerto Rico sigue en pie

La organización de Miss Universe aseguró que la 75.ª edición del certamen se celebrará en Puerto Rico en noviembre, luego de las alegaciones del empresario tailandés Nawat Itsaragrisil sobre un supuesto desvío de fondos públicos destinados a la celebración del concurso en la isla.
Itsaragrisil pidió este martes a la gobernadora Jenniffer González y a Willianette Robles, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), investigar la alegada desaparición del dinero que el Gobierno local pagó a la organización de Miss Universe para la celebración del certamen en la isla.
“Si quieren seguir adelante con la edición 75 de Miss Universo en Puerto Rico, Puerto Rico tiene que resolver el problema de inmediato. No tenemos mucho tiempo para seguir hablando sin tomar acción y con su dinero desaparecido”, expresó Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia y presidente de Miss Grand International.
Itsaragrisil hizo las expresiones durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok, en la que señaló que supuestamente Raúl Rocha Cantú, presidente de JKN Universe LLC, empresa dueña de la organización Miss Universe, habría desviado el dinero de Turismo a sus cuentas personales.
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El tailandés, quien se ha presentado como el principal oficial ejecutivo de Miss Universe Eastern, aseguró que durante dos meses ha remitido cartas a Turismo para informar sobre sus alegaciones. Según indicó, esas comunicaciones no habrían sido contestadas.
“Es un momento crítico. Me gustaría apoyar a Puerto Rico, a todos los puertorriqueños y al Gobierno de Puerto Rico. No quiero que pierdan más dinero”, dijo.
El empresario expresó que no se verificaron los documentos ni el socio con el que se firmaron los acuerdos. Además, aseguró que el acuerdo no obtuvo el aval de la Junta de Directores de la empresa dueña de Miss Universe y que el dinero se transfirió “sin seguridad”.
En declaraciones escritas remitidas al diario de Puerto Rico El Nuevo Día, la Compañía de Turismo indicó que “se aseguró de que el contrato y sus enmiendas fueran suscritos por representantes autorizados de Miss Universe”.
“Cualquier controversia interna entre accionistas debe ser atendida por la propia organización y es independiente de su relación contractual con Turismo. En lo que respecta a la CTPR, toda la documentación acredita que se contrató con la entidad y los representantes correspondientes”, puntualizó la dependencia gubernamental.
Itsaragrisil señaló que el Gobierno de Puerto Rico había desembolsado $4.2 millones para traer la 75.ª edición del concurso, con la expectativa de promover a Puerto Rico, pero que ese dinero, supuestamente, desapareció.
No obstante, la Compañía de Turismo confirmó en abril que el pago acordado, por $8.7 millones, ya había sido desembolsado a la organización del certamen internacional.
Antes de la transmisión en vivo, Itsaragrisil publicó en su cuenta de Instagram un video en el que explica el organigrama de Miss Universe. En este, indica que JKN Universe LLC se divide en dos divisiones, “east” y “west”, con una participación de 50% cada una. Asimismo, señala que todos los acuerdos debían ser aprobados por la Junta de Directores.
La controversia surge apenas un mes después de que JKN Universe LLC emitiera un comunicado de prensa en el que afirmó que “el empresario tailandés no ocupa ningún cargo, no posee participación accionaria ni cuenta con autoridad corporativa para hablar o actuar en su nombre”, luego de que se realizara una publicación en redes sociales en nombre de Miss Universe.
Miss Universe responde
La organización del concurso de belleza se expresó tras las alegaciones de Itsaragrisil sobre un supuesto desvío de fondos destinados por el Gobierno de Puerto Rico para la celebración del certamen.
“De cara al futuro, nuestro objetivo sigue siendo proteger la integridad de nuestra Organización, nuestro legado y la confianza de todas las personas que forman parte de la familia Miss Universo. Miramos hacia el futuro con confianza, a la 75.ª edición de Miss Universo, que se celebrará en Puerto Rico este mes de noviembre y seguirá adelante tal y como estaba previsto. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: con nuestra comunidad, nuestros valores y el futuro de Miss Universo”, compartió la organización a través de su cuenta de Instagram.
A su vez, sostuvo que la única relación que actualmente reconoce con el empresario tailandés es en calidad de propietario de una franquicia, aunque aclaró que su estatus como franquiciado está bajo revisión debido a un acuerdo con una entidad que la organización no reconoce y a una conducta que, según afirmó, considera perjudicial para la reputación y el valor de la marca Miss Universe.
También desautorizó a Itsaragrisil respecto de las declaraciones que hizo en torno a los fondos del Gobierno de Puerto Rico para la celebración del certamen.
Ante las alegaciones sobre una supuesta desviación de fondos públicos, la Compañía de Turismo se desvinculó de la controversia al señalar que se trata de un asunto interno de la organización del certamen internacional.
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El futuro del certamen
Miss Universo 2026 no se detiene, la organización ha ratificado que la final se celebrará en Puerto Rico. El evento tendrá lugar el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, un recinto emblemático que se convertirá en el epicentro de la belleza mundial.
La nueva Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto, será la anfitriona del certamen. Su triunfo ha sido celebrado como un símbolo de orgullo nacional y resiliencia. Barreto, representante de San Sebastián, hizo historia al convertirse en la segunda madre en ganar el título local, lo que añade un matiz inspirador a la edición número 75.
Para Puerto Rico, la confirmación representa un alivio. El país apuesta por Miss Universo como una vitrina turística y económica de alcance global. Los patrocinadores y aliados comerciales también celebran la noticia, pues el certamen garantiza una exposición internacional invaluable.
Más de 80 candidatas de todo el mundo ya se preparan para competir por la corona, en un evento que promete ser uno de los más vistos del año.