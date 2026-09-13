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El aeropuerto de Nashville será nombrado Dolly Parton, en honor a la cantante

Dolly Parton murió el 25 de agosto, a los 80 años, tras una breve lucha contra el cáncer.

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 09:24 -
  • Agencia EFE
El aeropuerto de Nashville será nombrado Dolly Parton, en honor a la cantante

Dolly Parton en una fotografía de archivo.

Nueva York. La Junta de Comisionados de la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville (MNAA) votó por unanimidad en las últimas horas modificar su política de denominación y comenzar el proceso formal para rebautizar el Aeropuerto Internacional de Nashville en honor a la recién fallecida leyenda de la música country Dolly Parton.

La decisión, adoptada por seis votos a favor y ninguno en contra el viernes, supone el primer paso de una iniciativa multifacética para rendir tributo a la cantante, fallecida el pasado 25 de agosto a los 80 años tras una breve batalla contra el cáncer.

Aunque el nombre definitivo aún no se ha determinado, la junta directiva señaló a través de un comunicado que trabaja en estrecha colaboración con las partes correspondientes para definir "cuidadosamente cómo se incorporarán el nombre y el legado de Dolly Parton" en las instalaciones.

"Prevemos contar con planes más concretos en los próximos meses para informar sobre las siguientes etapas y la implementación", anota el comunicado.

Nacida en Tennessee en enero de 1946, Parton se instaló en Nashville en 1964, donde forjó una histórica carrera musical y una prolífica labor filantrópica que la convirtieron en uno de los máximos iconos culturales del estado y del país.

EFE

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Agencia EFE
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