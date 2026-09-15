Le Sserafim conquista la escena global con su nuevo sencillo ‘Made My Night’

El grupo femenino de K-pop Le Sserafim ha vuelto a paralizar la industria musical con el lanzamiento de su segundo single álbum, titulado Made My Night. Lanzado oficialmente a nivel global a través de SOURCE MUSIC y HYBE, el tema principal llega acompañado de un ambicioso videoclip que rápidamente se ha convertido en tendencia en plataformas digitales. Con esta producción, Kim Chaewon, Sakura, Huh Yunjin, Kazuha y Hong Eunchae reafirman su capacidad para dominar las listas internacionales mediante propuestas de alto impacto auditivo y visual.

El elemento diferenciador de este regreso radica en la consolidación de su alianza estratégica con Blizzard Entertainment. Tras el arrollador éxito logrado en 2023 con el tema “Perfect Night”, el grupo renueva su asociación con la franquicia Overwatch. Esta colaboración no se limita a la ambientación musical, sino que integra a las integrantes dentro del ecosistema del videojuego, afianzando un puente sin precedentes entre la cultura del K-pop y la comunidad global del gaming.

En el apartado estético y sonoro, “Made My Night” combina ritmos pop envolventes y una producción estilizada que captura la frescura característica de la agrupación. El videoclip oficial fusiona imágenes reales de las cinco artistas con deslumbrantes animaciones en 3D de heroínas del videojuego, como D.Va y D.Mon. Además del corte principal, el sencillo incluye el tema secundario “AEIOU”, una pista complementaria que amplía la diversidad estilística del proyecto.