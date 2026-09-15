Palillonas de Danlí sorprenden con su elegante traje "Esmeralda Majestuosa”

Danlí, Honduras.-Durante los últimos días, la diseñadora Adriana Sierra fue aumentando la expectativa en redes sociales al compartir pistas sobre el traje que preparaba para las celebraciones del 15 de septiembre en Honduras. Las publicaciones mostraban algunos detalles de la creación, sin revelar por completo el resultado final. La expectativa llegó a su punto máximo este martes, cuando finalmente presentó el traje “Esmeralda Majestuosa”.

La creación fue elaborada para las palillonas del Colegio Intervalle de Danlí y destaca por una combinación de verde esmeralda y dorado, colores que dominan tanto la vestimenta como los accesorios.

Un traje cargado de detalles

“Esmeralda Majestuosa” presenta un corsé en terciopelo verde, decorado con bordados dorados y aplicaciones brillantes. En la parte superior sobresalen detalles ornamentales y pequeñas piezas colgantes que aportan movimiento al diseño.

Las mangas abullonadas en tono dorado incorporan plumas amarillas, mientras que los guantes largos siguen la misma tonalidad. La falda corta está cubierta por numerosas tiras doradas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El atuendo también incluye una corona dorada con piedras verdes, diseñada para complementar el nombre y concepto de la creación. A esto se suman un collar de inspiración ornamental, aretes y otros accesorios en tonos dorados y verdes.

El maquillaje completa la propuesta

El maquillaje también fue pensado para acompañar la intensidad del traje. Las palillonas lucieron ojos con delineado negro y sombras en tonos oscuros, además de cejas marcadas y un acabado uniforme en el rostro.

Los labios en rojo intenso aportaron un contraste con el verde y dorado de la vestimenta, mientras que el peinado recogido permitió destacar la corona y los accesorios que forman parte del bonito conjunto.

La revelación llegó este 15 de septiembre