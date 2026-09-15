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Palillonas de Danlí sorprenden con su elegante traje "Esmeralda Majestuosa”

Tras compartir varias pistas en redes sociales sobre su creación, la diseñadora Adriana Sierra finalmente mostró este 15 de septiembre el traje “Esmeralda Majestuosa”

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 10:45 -
  • Redacción La Prensa
Palillonas de Danlí sorprenden con su elegante traje Esmeralda Majestuosa”

“Esmeralda Majestuosa” destaca por sus tonos verdes y dorados.

 Foto cortesía: Adriana Sierra| Facebook

Danlí, Honduras.-Durante los últimos días, la diseñadora Adriana Sierra fue aumentando la expectativa en redes sociales al compartir pistas sobre el traje que preparaba para las celebraciones del 15 de septiembre en Honduras.

Las publicaciones mostraban algunos detalles de la creación, sin revelar por completo el resultado final. La expectativa llegó a su punto máximo este martes, cuando finalmente presentó el traje “Esmeralda Majestuosa”.

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La creación fue elaborada para las palillonas del Colegio Intervalle de Danlí y destaca por una combinación de verde esmeralda y dorado, colores que dominan tanto la vestimenta como los accesorios.

Palillonas de Danlí sorprenden con su elegante traje Esmeralda Majestuosa”
(Foto cortesía: Adriana Sierra| Facebook)

Un traje cargado de detalles

“Esmeralda Majestuosa” presenta un corsé en terciopelo verde, decorado con bordados dorados y aplicaciones brillantes. En la parte superior sobresalen detalles ornamentales y pequeñas piezas colgantes que aportan movimiento al diseño.

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Las mangas abullonadas en tono dorado incorporan plumas amarillas, mientras que los guantes largos siguen la misma tonalidad. La falda corta está cubierta por numerosas tiras doradas.

Palillonas de Danlí sorprenden con su elegante traje Esmeralda Majestuosa”
(Foto cortesía: Adriana Sierra| Facebook)

El atuendo también incluye una corona dorada con piedras verdes, diseñada para complementar el nombre y concepto de la creación. A esto se suman un collar de inspiración ornamental, aretes y otros accesorios en tonos dorados y verdes.

El maquillaje completa la propuesta

El maquillaje también fue pensado para acompañar la intensidad del traje.

Las palillonas lucieron ojos con delineado negro y sombras en tonos oscuros, además de cejas marcadas y un acabado uniforme en el rostro.

Palillonas de Danlí sorprenden con su elegante traje Esmeralda Majestuosa”
(Foto cortesía: Adriana Sierra| Facebook)

Los labios en rojo intenso aportaron un contraste con el verde y dorado de la vestimenta, mientras que el peinado recogido permitió destacar la corona y los accesorios que forman parte del bonito conjunto.

La revelación llegó este 15 de septiembre

Después de mantener la expectativa con diferentes pistas publicadas en sus redes sociales, Adriana Sierra mostró finalmente el diseño completo este 15 de septiembre, fecha en que Honduras conmemora 205 años de independencia.

Etiqueta de transparencia: este artículo fue revisado y aprobado por un editor con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.

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