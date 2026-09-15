A un año de la aparatosa caída del paracaidista Ever Maldonado en el Estadio Nacional

Tegucigalpa. Un año después del aparatoso accidente en plena celebración del 204 aniversario de independencia patria, Ever David Maldonado Chacón recibió un reconocimiento por su labor. Maldonado Chacón se convirtió en un símbolo de resiliencia tras superar las severas secuelas físicas de aquella caída que amenazó con dejarlo sin movilidad permanente. El trágico suceso ocurrió en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, durante un salto con paracaídas. Mientras descendía, el militar cayó pesadamente de espaldas contra el césped, quedando inmovilizado de inmediato ante la mirada fija de miles de espectadores.

Tras el impacto, compañeros de unidad y cuerpos de socorro acudieron a ayudarle y brindarle los primeros auxilios. La gravedad de sus lesiones obligó a las autoridades a realizar un traslado aéreo de emergencia en helicóptero hacia un centro hospitalario de la capital, donde ingresó directamente a la sala de quirófano con un diagnóstico crítico. El parte médico confirmó que Maldonado Chacón sufrió una fractura fragmentada en la vértebra T12 y un aplastamiento en la T11, requiriendo una compleja intervención quirúrgica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A partir de esa fatídica fecha comenzó un largo proceso de recuperación que demandó meses de intensa terapia física, primero en Estados Unidos y posteriormente en territorio hondureño. Hoy, con el respaldo incondicional de sus seres queridos, el militar avanza en su rehabilitación.