El paracaidista Ever Maldonado está estable en el hospital

TEGUCIGALPA

La salud del paracaidista que sufrió un aparatoso aterrizaje en el Estadio Nacional durante la celebración del 204 aniversario de independencia es estable.

El mayor de Infantería Ever David Maldonado Chacón, de 43 años, participaba en la exhibición de salto libre de paracaidismo cuando impactó fuertemente contra el engramillado del estadio.

El oficial sufrió una fractura en la vértebra T12 y un aplastamiento en la T11. Esto significa que la última vértebra torácica, justo antes de las lumbares, se rompió en varios fragmentos, mientras que la T11 perdió altura por una fractura de compresión.

Se encuentra interno en el Hospital Militar, donde permanece estable, bajo tratamiento analgésico y en constante monitoreo médico.