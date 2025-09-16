  1. Inicio
A siete años de cárcel sentencian a Fernando Suárez por el caso Pandora

Suárez era acusado de participar en el desvío de más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para financiar campañas políticas

A siete años de cárcel sentencian a Fernando Suárez por el caso Pandora

Fernando Suárez, custodiado por agentes de la Atic. Fotografía de archivo.

 Fotografía: cortesía
San Pedro Sula.

A siete años y un mes de prisión fue sentenciado este martes a Fernando Suárez, implicado en el caso de corrupción "Pandora", por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y uso de documentos falsos.

La Fiscalía señaló y probó que Suárez participó en el desvío de más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para financiar campañas políticas.

También deberá pagar una multa de 288 millones de lempiras.

El caso Pandora surgió tras una investigación que reveló el desvío de recursos estatales desde instituciones como la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) hacia supuestas organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Fundación Todos Somos Honduras y la Fundación DiBattista, con el fin de financiar campañas electorales en 2013.

Suárez evito un juicio oral completo, pero se suma a la lista de procesados que han recibido condena en este expediente, el cual ha implicado a exfuncionarios y dirigentes políticos de alto perfil.

