La lucha del mayor Ever Maldonado continuará en Houston

Tegucigalpa, Honduras

En medio de la rutina de un país que corre todos los días, surgen momentos que nos recuerdan que la fortaleza no siempre se mide en músculos o uniformes, sino en espíritu. Entre esos instantes de vida y resistencia, se alza el viaje de un hondureño que, aun desde una silla de ruedas, decidió seguir avanzando. Su historia no es solo la de un desafío físico, sino la de una convicción que rompe barreras y abre caminos.

El mayor de Infantería Ever David Maldonado, quien sufrió un grave accidente durante un salto con paracaídas el pasado 15 de septiembre en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, fue trasladado este martes 9 de diciembre a Houston, Texas, donde continuará un proceso de rehabilitación especializado durante los próximos tres meses. Mario Rivera, portavoz de las Fuerzas Armadas, confirmó que el militar partió en la mañana de este martes desde San Pedro Sula rumbo al TIRR Memorial Hermann, uno de los centros de rehabilitación física más prestigiosos de Estados Unidos y referente mundial en casos de lesiones medulares y traumas complejos. Rivera explicó que Maldonado salió la tarde del lunes desde la Base Aérea Coronel Hernán Acosta Mejía a bordo de una aeronave Grand Caravan con destino a San Pedro Sula. Este martes abordó el vuelo comercial que lo llevaría finalmente a Houston, donde seguirá un tratamiento integral enfocado en recuperar movilidad, fuerza y estabilidad. El portavoz recordó que, tras la caída ocurrida durante los actos cívicos el 15 de septiembre pasado, el paracaidista fue diagnosticado con una fractura fragmentada en la vértebra T12 y un aplastamiento secundario en T11, lesiones que comprometieron su movilidad inferior. Sin embargo, gracias a la rápida intervención del personal médico del Hospital Militar, la cirugía practicada pocas horas después fue considerada un éxito. "Inmediatamente, fue intervenido quirúrgicamente por especialistas del Hospital Militar. La operación fue un éxito y él ahora está en el proceso de recuperación", señaló Rivera, quien subrayó que Maldonado ha mostrado una determinación admirable durante todo el proceso. El portavoz reiteró que la institución armada ha acompañado cada paso de la recuperación del mayor Maldonado, reconociendo su trayectoria y compromiso como uno de los paracaidistas más experimentados del país.

“Nos sentimos bien, nos sentimos motivados"

Antes de partir rumbo a Estados Unidos, Ever Maldonado envió un mensaje de gratitud que ha conmovido a compañeros de armas y a miles de hondureños que han seguido su evolución desde aquel 15 de septiembre que marcó su vida.

“Quiero dar un saludo a la institución armada, a mis superiores, a mis compañeros y a mis subalternos, porque sé que han estado muy pendientes de mi situación”, expresó el paracaidista, visiblemente motivado y fortalecido de cara a esta nueva etapa. Maldonado también agradeció a la población hondureña, que desde aquel día ha mostrado solidaridad constante y palabras de aliento. “Nos sentimos bien, nos sentimos motivados, con fe y con la confianza en Dios de que vamos a volver a recuperarnos, a estar de pie”, dijo. Agregó: “Ahora vamos a un proceso de rehabilitación al exterior y cuando regresemos tenemos la fe y la confianza de que vendremos recuperados al 100%”.