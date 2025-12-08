  1. Inicio
  2. · Honduras

Desalojan a 200 familias en la finca Camarones de Quebrada de Arena

Unas 200 familias fueron desalojadas de la finca Camarones en Tocoa, Colón, durante un operativo policial realizado este lunes

  • 08 de diciembre de 2025 a las 14:51 -
  • Carlos Molina
Desalojan a 200 familias en la finca Camarones de Quebrada de Arena

Hasta el momento, la situación en la zona sigue siendo tensa.

 Foto: La Prensa
Tocoa, Colón

Una tensa jornada se vivió al mediodía de este lunes en la finca Camarones, ubicada en la aldea Quebrada de Arena, Tocoa, Colón, tras un masivo operativo de desalojo que enfrentó a centenares de agentes de la Policía Nacional con aproximadamente 200 familias campesinas que se oponían a la medida.

El operativo comenzó a primeras horas de la mañana, cuando un contingente de policías irrumpió en la propiedad. Las familias, organizadas y residiendo en el lugar desde hace varios años, invadieron la propiedad que reclama Corporación Dinant e intentaron resistir el desalojo, manifestando que “solo muertos nos sacan de aquí”.

Los pobladores se rehúsaban a abandonar la zona.

Los pobladores se rehúsaban a abandonar la zona.

 (Foto: La Prensa)

Testigos en el lugar y reportes preliminares de medios locales indican que la resistencia de los pobladores escaló rápidamente. Hasta el momento, la situación en la zona sigue siendo tensa.

"De aquí no nos vamos, solo muertos": campesinos tras intento de desalojo en Colón

La orden de desalojo fue ejecutada en favor de compañías extractoras de aceite que operan en la zona, en el marco de un largo y conocido conflicto agrario en el Bajo Aguán.

Los campesinos, por su parte, argumentan que el desalojo violenta acuerdos y procesos legales previos con el gobierno central.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias