Desalojan a 200 familias en la finca Camarones de Quebrada de Arena

Tocoa, Colón

Una tensa jornada se vivió al mediodía de este lunes en la finca Camarones, ubicada en la aldea Quebrada de Arena, Tocoa, Colón, tras un masivo operativo de desalojo que enfrentó a centenares de agentes de la Policía Nacional con aproximadamente 200 familias campesinas que se oponían a la medida.

El operativo comenzó a primeras horas de la mañana, cuando un contingente de policías irrumpió en la propiedad. Las familias, organizadas y residiendo en el lugar desde hace varios años, invadieron la propiedad que reclama Corporación Dinant e intentaron resistir el desalojo, manifestando que “solo muertos nos sacan de aquí”.