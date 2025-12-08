Apenas el 4.27 % de médicos aprueban examen para posgrados en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

Según datos oficiales de la Unah, 797 aspirantes realizaron a mediados de octubre el examen de admisión para optar a una plaza en los programas de especialidades de la Facultad de Ciencias Médicas. De ellos, únicamente 34 candidatos alcanzaron el puntaje mínimo requerido, lo que representa apenas 4.27 % del total de postulantes con notas superiores a los 74 puntos establecidos como criterio de aprobación.

El sistema de salud hondureño enfrenta un serio problema debido a la escasez de especialistas, una situación que se agrava ante el bajo número de médicos generales que aprobaron este año el examen de ingreso a los posgrados de Medicina de la U niversidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).

En el resto de aspirantes, los resultados promediaron 55 puntos en una escala de 1 a 100.

Gustavo Galo, decano interino de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH, expresó que la reprobación masiva de médicos generales se debe al tipo de examen aplicado.

Mediante un comunicado, la Unah aclaró que no participa en la elaboración ni en la calificación de la prueba.

Explicó que el examen es elaborado por la International Foundations of Medicine (IFOM) y diseñado por el National Board of Medical Examiners (NBME), una organización independiente sin fines de lucro radicada en Estados Unidos, dedicada a evaluar competencias profesionales en el campo de la medicina.

“Lo que pasa es que el examen está muy acoplado a procesos internacionales, más que todo conceptos extranjeros, y por eso de repente no es el puntaje que se acerca, por una falta de conocimiento a situaciones propias de Estados Unidos, a problemas de salud americanos y no latinoamericanos”, defendió el decano.

Ante la alta cifra de reprobación, las autoridades de la Unah otorgarán becas de estudio con el propósito de cubrir parte de la gran necesidad de especialistas médicos que el sistema de salud tiene en diferentes regiones del país.

“La Unah anunciará los acreedores a las 165 becas de estudio y económicas ofertadas para el año 2026 a las diferentes especialidades y subespecialidades; asimismo, presentará una oferta de becas de estudio adicionales con la finalidad de contribuir a cubrir la enorme necesidad de especialistas médicos”, señala el comunicado.

Las autoridades asignarán las becas, tomando en cuenta únicamente el puntaje obtenido por cada aspirante en el examen aplicado en octubre. Para anunciar las becas y presentar la oferta adicional, la Rectoría de la Unah convocó a todos los aspirantes del proceso de admisión 2026 a una reunión informativa el miércoles 10 de diciembre.

En total, serán 179 residentes los que estudiarán a partir de 2026 las distintas especialidades médicas que ofrece la Unah.

El decano expresó que esa es la capacidad que pueden sostener la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).