La Ceiba se viste de gala, ritmo y color por la independencia

La Ceiba, Honduras.-A las 7:30 a. m. de este martes 15 de septiembre dieron inicio los esperados desfiles patrios en conmemoración de los 205 años de independencia de Honduras, llenando de gala, ritmo y color la emblemática avenida San Isidro de La Ceiba.
El fervor patrio comenzó con el solemne izado de la Bandera Nacional en la Plaza Central, acto que contó con la presencia de autoridades civiles y militares, así como de integrantes del Comité Cívico Interinstitucional.
Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la Plaza de las Banderas, punto de partida del desfile, cuyo recorrido culmina en el estrado principal ubicado en el Parque Central.
Unos 19 institutos educativos participan en la jornada con sus bandas de guerra, palillonas y cuadros alegóricos, mostrando su talento y creatividad durante el recorrido.
El desfile es encabezado por el Instituto Manuel Bonilla, considerado el más antiguo de La Ceiba, con 98 años de fundación.