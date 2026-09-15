La Ceiba se viste de gala, ritmo y color por la independencia

La Ceiba, Honduras.-A las 7:30 a. m. de este martes 15 de septiembre dieron inicio los esperados desfiles patrios en conmemoración de los 205 años de independencia de Honduras, llenando de gala, ritmo y color la emblemática avenida San Isidro de La Ceiba.

El fervor patrio comenzó con el solemne izado de la Bandera Nacional en la Plaza Central, acto que contó con la presencia de autoridades civiles y militares, así como de integrantes del Comité Cívico Interinstitucional.