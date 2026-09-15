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La Ceiba se viste de gala, ritmo y color por la independencia

Unos 19 institutos educativos participan en la celebración con bandas de guerra, palillonas y cuadros alegóricos que llenan de color y fervor patrio la avenida San Isidro

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 08:37 -
  • Carlos Molina
La Ceiba se viste de gala, ritmo y color por la independencia

Las palillonas engalanaron los desfiles patrios en La Ceiba con sus uniformes blancos y detalles dorados, durante la celebración del 205 aniversario de independencia.

 Foto: Carlos Molina| La Prensa

La Ceiba, Honduras.-A las 7:30 a. m. de este martes 15 de septiembre dieron inicio los esperados desfiles patrios en conmemoración de los 205 años de independencia de Honduras, llenando de gala, ritmo y color la emblemática avenida San Isidro de La Ceiba.

El fervor patrio comenzó con el solemne izado de la Bandera Nacional en la Plaza Central, acto que contó con la presencia de autoridades civiles y militares, así como de integrantes del Comité Cívico Interinstitucional.

La Ceiba se viste de gala, ritmo y color por la independencia
(Foto: Carlos Molina| La Prensa)

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la Plaza de las Banderas, punto de partida del desfile, cuyo recorrido culmina en el estrado principal ubicado en el Parque Central.

Autoridades civiles y representantes de las fuerzas de seguridad participaron en el recorrido de los desfiles patrios por las calles de La Ceiba.

Autoridades civiles y representantes de las fuerzas de seguridad participaron en el recorrido de los desfiles patrios por las calles de La Ceiba.

 (Foto: Carlos Molina| La Prensa)

Unos 19 institutos educativos participan en la jornada con sus bandas de guerra, palillonas y cuadros alegóricos, mostrando su talento y creatividad durante el recorrido.

Una estudiante destacó durante el desfile con un traje inspirado en elementos de la cultura y las tradiciones hondureñas.

Una estudiante destacó durante el desfile con un traje inspirado en elementos de la cultura y las tradiciones hondureñas.

 (Foto: Carlos Molina| La Prensa)

El desfile es encabezado por el Instituto Manuel Bonilla, considerado el más antiguo de La Ceiba, con 98 años de fundación.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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