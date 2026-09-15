Estos son los colegios que desfilarán este 15 de septiembre en San Pedro Sula

San Pedro Sula. En el marco de la celebración del 205 aniversario de la Independencia de Honduras, el Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP) oficializó el orden de salida de los 32 institutos de educación media que participarán en las fiestas patrias de la capital industrial este 15 de septiembre.

El arranque del desfile estará liderado por el CEMNG Kiddy Kat Morazanni en la posición número uno, seguido por el CEMNG María Auxiliadora, CEMNG Rey Jesús, CEMNG República de Honduras, CEMG Primero de Mayo, CEMNG Pablo Menzel, CEMNG San Juan Bosco y el CEMNG Liceo Militar de Honduras en la octava casilla.

Les seguirán los Técnicos Sampedranos Municipales (9), CEMNG WEA Internacional (10), CEMNG Evangélico Superación (11), CEMNG Acasula Carmen Castro (12), Centro Técnico Hondureño Alemán (13), CEMNG Jesús de Nazareth (14), CEMNG Evangélico Bethel (15) y la representación conjunta del CEMNG Tecnológico Sampedrano / Iberoamericana School (16).