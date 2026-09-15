Estos son los colegios que desfilarán este 15 de septiembre en San Pedro Sula

San Pedro Sula. En el marco de la celebración del 205 aniversario de la Independencia de Honduras, el Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP) oficializó el orden de salida de los 32 institutos de educación media que participarán en las fiestas patrias de la capital industrial este 15 de septiembre.
El arranque del desfile estará liderado por el CEMNG Kiddy Kat Morazanni en la posición número uno, seguido por el CEMNG María Auxiliadora, CEMNG Rey Jesús, CEMNG República de Honduras, CEMG Primero de Mayo, CEMNG Pablo Menzel, CEMNG San Juan Bosco y el CEMNG Liceo Militar de Honduras en la octava casilla.
Les seguirán los Técnicos Sampedranos Municipales (9), CEMNG WEA Internacional (10), CEMNG Evangélico Superación (11), CEMNG Acasula Carmen Castro (12), Centro Técnico Hondureño Alemán (13), CEMNG Jesús de Nazareth (14), CEMNG Evangélico Bethel (15) y la representación conjunta del CEMNG Tecnológico Sampedrano / Iberoamericana School (16).
Continuando con la marcha cívica, siguen el CEMNG Monte Gerizim (17), CEMNG Don Bosco (18), IHER Sede #9 (19), CEMNG Salomón King (20), Instituto Técnico de Administración de Empresas - INTAE (21), CEMNG Luis Bográn (22), CEMNG Elim School (23) y el CEMNG San Ángel (24).
El cierre de los desfiles corresponderá a las delegaciones del CEMG Eusebio Fiallos (25), CEMNG San Vicente de Paul de Sula/Vicentino (26), CEMNG Liceo Morazánico (27), CEMNG Light and Vision (28), CEMNG Tecnológico Las Vegas (29), CEMNG Cristo Rey (30), el emblemático CEMG José Trinidad Reyes (31) y, finalmente, el Centro Técnico Hondureño Industrial en el puesto 32.
Cierre de calles
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) informó a los sampedranos que varias calles estarán cerradas con motivo del Desfile de Fiestas Patrias, programado para las siete de la mañana de este 15 de septiembre.
De acuerdo con las autoridades, los desfiles iniciarán en las cercanías de Diario La Prensa, sobre la tercera avenida, y finalizarán en la Plaza Las Banderas.
Los cierres de calles comenzaron a las 6:00 a. m. Los sampedranos deben buscar rutas alternas para evitar retrasos durante su jornada.