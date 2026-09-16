Macklemore fue retirado de la gira de Ed Sheeran tras apoyo a Palestina

Los Ángeles (EE.UU.). El rapero Macklemore dijo el lunes que ha sido apartado de la gira de Ed Sheeran , en la que actuaba como telonero , a raíz de sus comentarios a favor de Palestina , lo que sugirió un boicot de los dueños de los estadios donde se realizarán las próximas fechas.

El artista conocido por éxitos como 'Thrift Shop' y 'Can't Hold Us' explicó en una extensa publicación en Instagram que Robert Kraft, propietario de los New England Patriots, llamó a Sheeran para informarle que Macklemore no era bienvenido en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, dónde tenía programado uno de los conciertos. Asímismo, Macklemore afirmó que Kraft instó a otros dueños de estadios a vetar sus presentaciones a diferencia de lo que ocurría con Sheeran.

"Ed (Sheeran) también me contó que Kraft había movilizado a otros propietarios de estadios y que, en conjunto, le dieron un ultimátum: si Macklemore continúa en la gira, no se te permitirá actuar en nuestros recintos", escribió el rapero en la publicación.

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